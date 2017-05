Notícia Baró vol que les transferències es revisin segons l’ingrés del Govern La Massana farà una constància en acta pels informes vinculants El cònsol de la Massana, David Baró. Autor/a: MARICEL BLANCH

Dilluns que ve, sisena reunió tripartida entre el Govern, els comuns i el Consell General per seguir parlant de la reforma de les competències i transferències comunals. Amb l’acord sobre la revisió de competències gairebé tancat, a partir del dilluns es començarà a parlar de les transferències, és a dir, els diners que l’Executiu ha de traspassar cada any a cada corporació.



pEl Comú de la Massana prefereix que la quantitat «no es faci en funció del PIB sinó en funció de l’ingrés del Govern, perquè la corba sigui paral·lela», ha explicat el cònsol, David Baró. El cònsol massanenc ho exemplifica: «Si l’ingrés del Govern creix un 2%, que la base dels 55 milions creixi un 2%; si creix un 5%, doncs un 5%; si baixa un 1%, doncs baixa un 1%. Tots [els comuns] hem acceptat la base de 55 milions d’euros com a punt de partida, i ara hem de mirar el sistema d’actualització. És molt complex», va argumentar.



De fet, cada comú té les seves particularitats. La capital vol que se li reconegui econòmicament; Ordino quasi no té ingressos i necessita més ajuda del pressupost general, i la Massana també té una especificitat: «A nosaltres se’ns reconeix que tenim una societat que té un pressupost més important que el del comú, que és EMAP. El comú gestiona 12,5 milions d’euros i EMAP, 17 milions d’euros. És un cas molt atípic, no hi ha cap comú que tingui una empresa cent per cent comunal que sigui més gran que el mateix comú», va admetre. A partir de dilluns que ve, començaran els negociacions.



Competències / D’altra banda, Baró va subratllar que està gairebé d’acord en tot el preacord sobre les competències, però només hi ha un punt que li grinyola: «Entenem que quan el comú cedeix uns terrenys gratuïtament al Govern –i això és l’avenç important, que no es discuteix–, si el projecte és d’interès nacional l’informe dels comuns ha de ser sempre vinculant». Per exemple, «si el Govern vol instal·lar una planta de cogeneració, que a hores d’ara no es considera sensible, la Massana pot dir que no però el seu informe no serà vinculant», explica el cònsol.



La Massana és l’única que discrepa en aquest punt i, per això, «farem una reserva a l’acord en aquest punt, ho farem constar en acta i ja està, perquè en la resta estem d’acord, i no tindria sentit enrocar-nos». L’0acord conté una llista de projecte no sensibles (escoles, museus, centres culturals, etcètera) en què «no hi haurà discussió, tothom ho voldrà, però en els temes energètics pot crear neguit i el bo és que hagués estat vinculant perquè obliga a una coordinació entre el comú i el Govern», diu Baró. Els informes vinculants dels comuns només s’emetran en els casos de projectes d’interès general.