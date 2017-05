Rivalitat entre els dos socis

L’anunci de la creació d’una plataforma esquiable a Soldeu ha aixecat polseguera entre els dos socis de Grandvalira. Saetde, on el seu màxim accionista és Joan Viladomat, i el Comú d’Encamp, són els encarregats de gestionar les pistes del Pas de la Casa i Grau Roig. Per la seva part, Ensisa, on el 51% és del Comú de Canillo, gestiona les estacions de Soldeu i el Tarter.



Prolongar la pista d’esquí de l’Avet, crear un pàrquing soterrat a l’entrada o posar unes grades són algunes de les millores que es volen fer amb el projecte constructiu de la plataforma esquiable de Soldeu. En total, la plataforma esquiable tindrà 11.350 m2. Amb això es vol respondre a les exigències de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), ja que aquesta pista acollirà l’hivern del 2019 les finals de la Copa d’esquí alpí.



Però aquestes reformes no són les que han molestat a Viladomat. La poma de la discòrdia ha estat declarar d’interès nacional el projecte constructiu de la plataforma esquiable de Soldeu. Això ha portat al màxim inversor de Saetde a presentar un recurs contra que es consideri un projecte constructiu un interès de bé nacional. La justificació és que no es pot declarar una infraestructura esportiva com un bé d’interès nacional, segons Saetde. De fet, segons la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme es consideren projectes d’interès nacional «tots aquells destinats a la construcció d’infraestructures viàries i de comunicació, a l’execució de la política hidràulica, de sanejament i energètica, a la lluita contra la contaminació i a la protecció de la natura, i també a la dotació de serveis de caràcter sanitari, assistencial, educatiu, cultural, administratiu, de seguretat i protecció civil».



No obstant això, el recurs presentat pel màxim soci de Saetde ha generat «malestar i indignació» al Comú de Canillo, segons un comunicat que va enviar recentment. la corporació local.



La realitat, però, és que la decisió de considerar d’interès nacional un projecte esportiu, no només ha aixecat recels a Saetde, sinó també en part de l’oposició. Per exemple, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudí, va criticar recentment la decisió i va considerar que el Govern ha actuat de «forma precipitada». A més, el Partit Socialdemòcrata (PS) va entrar una demanda al Consell General perquè l’Executiu s’expliqui.

Amb tot, la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) ha aconsellat al Govern no atendre el recurs de Viladomat, segons va explicar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, aquesta setmana.



Les cordes s’han tensat entre els dos socis de Grandvalira, aliats per conveniència. Ara està per veure si podran salvar les diferències o es trenca la marca conjunta.