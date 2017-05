Un tast de canapès florals donen el tret de sortida d’Andoflora

Uns canapès florals van donar ahir el tret de sortida de la 24 edició d’Andoflora, que se celebra a la Massana. Les autoritats parroquials i nacionals van gaudir d’aquesta particular degustació alhora que van veure una actuació dels joves ballarins de Trinity Company, que van preparar una coreografia especialment per aquesta ocasió, va informar el comú en un comunicat.



A la tarda, els assistents es van poder apropar a una manicura creativa amb temàtica flower power, a un taller infantil de planter, un espectacle de carrer i el concert del grup Pali. Aquestes són algunes de les activitats que es van realitzar en el marc de les més de vintena de propostes culturals i lúdiques que enguany acull Andoflora, que tindrà lloc fins demà. Totes aquestes propostes que es fan estan pensades perquè el públic es pugui divertir mentre recorre el mercat.

Un ball per a la cita / Com a novetat d’enguany es troba la presentació del ball d’Andoflora, que tindrà lloc demà a les 11.45 hores en les Fontetes i que ha estat batejat amb el nom de Llamp de flors. La música anirà a càrrec de la Grossband, mentre que la coreografia la realitzarà l’esbart de les Valls del Nord. La dansa estarà plena de «sorpreses, amb molts elements divertits igual que altres propostes d’aquesta edició, amb el flower power com a protagonista», va assegurar el comú. A més, entre les actuacions programades també es troba l’exhibició dels Castellers d’Andorra, acompanyats dels Torraires de Montblanc i l’espectacle de l’ENA Mare, vull ser mag. Així mateix, D’altra banda, la Coral les Orenetes ha escollit Andoflora per fer el seu primer concert en solitari, que tindrà lloc avui a les vuit del vespre a l’església parroquial.



Entre les activitats més destacables es troba el Surf flower power, en el qual l’Andorra Surf Camp permetrà experimentar les sensacions que es tenen a sobre una taula de surf.



A més, també se celebra el concurs de creacions florals. En concret, quatre floristeries del país han decorat quatre espais de la parròquia i el públic podrà votar la millor intervenció. D’altra banda, l’Associació de Comerciants i Empresaris de la Massana ha organitzat un concurs de melmelades, que els participants podran fer arribar a l’Oficina de Turisme de la Massana. Un pot servirà per fer la degustació del concurs i els altres es posaran a la venda per col·laborar amb l’Associació Andorrana contra el Càncer.



Aquestes són algunes de les activitats que acompanyaran el mercat, que enguany compta amb un total de 25 parades.