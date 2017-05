Els liberals d'Encamp diuen que el TC «avala» el comú

Els consellers de Liberals d’Andorra a Encamp, Maribel Lafoz i Jordi Troguet, van lamentar ahir que la decisió del Comú d’Encamp d’apujar el sou dels presidents de les comissions hagi quedat «avalada i validada» pel Tribunal Constitucional (TC). El gener del 2014, la corporació local va aprovar que els presidents de les comissions cobressin 250 euros més que els consellers, cosa que els liberals van considerar que es violava el dret a la igualtat perquè ells no podien accedir a aquests càrrecs, que s’elegeixen per votació.



El març, el Tribunal Superior va resoldre que no es vulnerava el principi d’igualtat perquè això passa quan per un mateix càrrec es produeix una diferència salarial i, en aquest cas, es parlava de dos estatus diferents. Amb tot, Lafoz i Troguet van presentar un recurs d’empara al TC, que ara els hi ha desestimat. Segons els liberals, el tribunal s’empara «en qüestions procedimentals» i «que la via jurisdiccional emprada no és l’adient» per desestimar el recurs. A més, van destacar que això ha impedit «poder discutir el fons de la qüestió» que és «el dret a optar en igualtat de condicions a l’exercici del càrrec de conseller». Així mateix, emfatitzen que els consellers de la minoria han estat sotmesos a un tracte «clarament desigual».



A més, van exposar que «tot i el degut respecte per la decisió de l’alt tribunal», lamenten que hagi avalat la decisió dels responsables comunals de disminuir «el sou dels consellers de la minoria i per així poder augmentar el sou dels de la majoria».