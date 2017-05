Una cursa per combatre la fam

La plaça major d’Ordino es va omplir ahir a les deu del matí d’alumnes de la parròquia, provinents de les escoles andorranes de primera i segona ensenyança. La cita era per dur a terme una prova esportiva amb finalitat solidària, la Cursa contra la fam, que organitza la fundació Acció contra la fam, la qual té lloc simultàniament a diverses parts del món. En total, la carrera va congregar uns 500 alumnes els corredors, dels 8 als 16 anys, que van intentar donar el màxim de voltes per un circuit pel centre del poble per tal de recaptar fons, ja que per cada volta assumida sumaven més diners per aquest objectiu.



Tal com va explicar ahir la directora de l’Escola andorrana de maternal i primera ensenyança, Meritxell Blasi, cada alumne es va dedicar el darrer mes a buscar patrocinadors que es comprometien a donar una quantitat fixa per volta donada pel circuit, segons va recollir ahir l’ANA.



També es va fer amb tots els participants una «sessió de sensibilització», a càrrec d’una persona de la fundació que es va desplaçar a les escoles i que els va donar informació sobre la problemàtica a diverses parts del món. Els fons, aquest any, van destinats a un projecte que es desenvoluparà a Etiòpia.

Un cop finalitzada la cursa, va informar Blasi, els corredors van anar a buscar els patrocinadors, informar-los del nombre de voltes i demanar-los els diners. En l’edició de l’any passat els alumnes van aconseguir recaptar 8.000 euros, i per aquest any «esperem fer una mica més», va desitjar la directora.