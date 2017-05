Notícia Les primeres entrades del Doctor Music, a la venda el 30 de maig Els tiquets especials s’anomenen YEA! i Pájaro en mano El Doctor Music Festival en una edició anterior.

El Doctor Music Festival Reincarnation 2019 posarà a la venda els primers abonaments el pròxim 30 de maig. Es tracta d’entrades limitades a un preu especial per a un festival que se celebrarà a Escalarre (Pallars Sobirà) els dies 12, 13 i 14 de juliol. Els abonaments s’anomenen YEA! (Yo Estuve Allí) i Pájaro en mano. L’abonament YEA tindrà un preu reduït de 125 euros per a totes aquelles persones que ja han acreditat que van assistir a edicions passades del festival. El 15 de juliol és la data límit per adquirir aquest abonament i cada comprador en podrà comprar un màxim de quatre. L’abonament Pájaro en mano costarà 175 euros i comptarà amb avantatges com l’entrada a la zona d’acampada abans de l’obertura oficial del recinte. Aquest abonament es podrà adquirir fins al 31 d’agost i també es limitarà a un màxim de quatre per cada comprador.

El dia 30 de maig també es posarà a la venda el Tickets Camp per la zona d’acampada a un preu de 20 euros, que inclou pàrquing de llarga durada. L’abonament només es podrà adquirir si prèviament s’ha comprat el tiquet YEA! o Pájaro en mano. Vehicles com caravanes o furgonetes de gran capacitat hauran d’adquirir un altre tipus d’abonament que sortirà a la venda pròximament.Doctor Music posarà així a la venda les entrades quan encara no s’ha fet públic el cartell dels artistes que hi actuaran. Aquesta zona de les Valls d’Àneu compta amb unes 140 hectàrees de terreny, de les quals 28 es dedicaran al festival. Amb aquest espai també hi haurà zones de restauració amb food trucks i supermercat 24 hores. Albert Adrià, traslladarà tot el seu equip del restaurant Tickets a Escalarre durant l’edició reincarnation.

El lloc triat per al Doctor Music Festival està en el terme municipal de la Guingueta d’Àneu, a la petita població d’Escalarre: només 20 habitants i a molt poca distància del Parc Nacional d’Aigüestortes i llac de Sant Maurici.