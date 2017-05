Notícia La frontera i les guerres centren la Trobada Literària Valoració positiva del nou esdeveniment cultural pirinenc L'actuació de la soprano, Jonaina Salvador, durant la 1a Trobada literària transfronterera. Autor/a: ANA / J. R.

La frontera, els andorrans en temps de guerra, Pau Casals i la literatura de ficció han centrat la primera Trobada Literària Transfronterera, que s’ha celebrat aquest divendres i dissabte a Sant Julià de Lòria sota el lema La pau i els refugiats al Pirineu. La inauguració del nou esdeveniment va comptar amb la intervenció de l’escriptor i periodista Vicenç Villatoro.

Dissabte s’hi van celebrar les taules rodones conformades per ponents experts en la matèria central d’aquesta primera experiència. El conseller de Cultura de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, es va mostrar molt satisfet per posar en marxa aquesta iniciativa que «pretén omplir un buit pel que fa a les activitats del sector cultural i literari». Roig va esmentar que «aquest projecte és innovador al país i ha servit perquè els participants, els ponents i visitants poguessin crear sinergies i establir contactes dins del món literari». El representant del comú lauredià va recalcar la seva voluntat que la Trobada Literària Transfronterera es repeteixi l’any vinent.

La primera taula rodona va tractar d’El Pirineu, Pas de refugiats. Els ponents que hi van intervenir van ser Claude Benet, Josep Calvet i el cerdà Jean-Louis Blanchon. En aquesta ocasió, es va parlar sobre la importància dels Pirineus i l’existència de les fronteres. De fet, van explicar que la frontera en temps de guerres ha permès salvar moltes vides de persones que fugien dels conflictes bèl·lics. Durant les intervencions també es va fer èmfasi en el paper que hi va tenir la gent del territori. A més a més, es va parlar dels guies i les xarxes d’evasió durant la Segona Guerra Mundial, informa RàdioSeu.

A continuació, es va parlar dels andorrans en temps de guerra amb la presència de Roser Porta, Amparo Soriano, Teresa Cairat i Jorge Cebrián. Andorra està situada en un punt estratègic i sempre s’ha trobat al mig dels conflictes forans. Van posar d’exemple la revolució amb les Forces Hidroelèctriques d’Andorra (FHASA). Durant la taula rodona també es va debatre seobre personatges cabdals en la història d’Andorra, com el síndic Cairat. Va ser la mateixa néta del síndic, Teresa Cairat, qui va argumentar que el seu avi tenia molt clara la neutralitat d’Andorra i que calia fer els equilibris que calguessin per mantenir-la.

D’altra banda, es va parlar dels andorrans que van ser presoners en camps de concentració. En total n’hi van haver 13, dels quals set van morir i sis van sobreviure.

A la tarda, es va reprendre l’activitat amb la taula rodona Pau Casals, Pau i sempre Pau amb Marie Costa i Jonaina Salvador com a ponents. La gran contribució de Casals per la pau al món va fer que en aquesta trobada Literària no es pogués obviar el seu paper.

Per cloure les taules rodones es va reflexionar sobre La frontera en la literatura de ficció amb Albert Villaró i Josep Lluis Muñoz. Tots van coincidir amb la idea que «l’escenari d’on escrius té molta importància i condiciona el contingut i els personatges de ficció que crees».

Abans de posar punt final a la primera edició de la Trobada, es va procedir a la lectura dramatitzada d’un fragment de Refugiats.