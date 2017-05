Notícia Les institucions fan un balanç positiu del programa ‘Me’n vaig a casa meva’ La iniciativa, que promou l’autonomia dels joves, es forma de nou participants L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Autor/a: ANA

Vuit persones es van acollir al programa de vida independent Me’n vaig a casa meva durant l’any passat. La iniciativa –que s’adreça a majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental amb un grau de menyscabament igual o superior al 33%– promou que les persones amb discapacitat puguin exercir el dret a viure de manera independent, posant l’èmfasi en el dret a l’autonomia i la inclusió.



Segons informa l’ANA, i a través de dades facilitades per l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, el volum d’usuaris d’aquest any s’ha incrementat amb una persona més. En aquest sentit, des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior es destaca que «la valoració global dels usuaris del servei i de la xarxa natural és satisfactòria».



Poder de decisió / L’objectiu del programa és promoure que les persones amb discapacitat puguin decidir on i amb qui viure i fomentar l’autogestió i l’autonomia de les persones perquè puguin prendre les seves pròpies decisions vitals, facilitar la seva autonomia en les activitats de la vida diària així com cooperar amb l’entorn i els referents de la persona i garantir el seu accés i la participació a la comunitat i els recursos socials.



Acompanyament / En el marc del projecte, educadors de suport acompanyen la persona en el seu dia a dia, ajudant-la en les gestions que hagin de dur a terme i també proporcionant-li estratègies que li puguin servir per fer front a aquestes gestions. Aquest suport és flexible i s’adapta a la realitat de cada persona amb la qual cosa la dedicació pot variar fins a un màxim de 10 hores setmanals.



D’aquesta manera, i segons destaquen des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, la mitjana d’hores de suport que van tenir el 2016 les persones beneficiàries del programa va ser de 4,5 hores setmanals.



De manera paral·lela a aquest suport, es van dur a terme activitats, tallers i assemblees amb l’objectiu de treballar les activitats diàries, l’autonomia i la presa de decisions i l’ocupació del temps lliure. Així, entre els tallers que es van realitzar n’hi ha de cuina o d’emergències, entre d’altres.



Seguiment / Per garantir el bon desenvolupament del servei, el programa té una comissió tècnica de seguiment formada per representants de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior; de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra i de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que gestiona el projecte.



Accés al programa / La demanda d’accés al programa la pot efectuar la pròpia persona o entitats del país com l’Escola Meritxell, la Fundació Privada Tutelar, el Servei de Salut Mental, l’àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies i entitats socials o associacions de persones amb discapacitat.