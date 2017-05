Córrer acompanyats

Fins a 3.500 persones van sortir diumenge al carrer per prendre part en la 8a cursa popular illa Carlemany del Dia de l’esport per a tothom.

D’aquesta manera, els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es van omplir de famílies senceres que prenien part en un esdeveniment que tal com va comentar el cap de Govern, Toni Martí, està «totalment consolidat», doncs es va igualar la participació de l’any passat.



Segons informa l’ANA, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va valorar que la participació «és una gran xifra», ja que representa un important volum de la població. A més, va destacar que tenint en compte la població i el volum d’inscrits es tracta d’un «èxit mundial».



Els animals tenen cabuda / Una de les novetats d’aquest any va ser que els gossos podien córrer amb un dorsal, un fet que va ser destacat pel president de Laika, Josep Mas, ja que això afavoreix «que tant el gos com el propietari» facin exercici, la qual cosa és positiva.

La participació va ser d’un centenar d’animals i des de Laika tenen la intenció «juntament amb el Govern» de fomentar-ho de cara a futures edicions, ja que creuen que incideix en «el bon tracte» i en la visualització que aquests animals «formen part de la vida» dels seus propietaris.



Els guanyadors de la cursa de cinc quilòmetres van ser: Nahuel Carabaña en categoria masculina i Iolanda Castillejo en femenina. Precisament, Castillejo va manifestar –en finalitzar la prova– que li agrada «molt» aquesta cursa on «tots hi guanyen», ja que és una jornada perquè les famílies senceres estiguin «juntes. T’omple com a atleta i com a persona». En dos quilòmetres els vencedors van ser Aarón Martínez i Laia Flaqué.