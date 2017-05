Ningú falla i a l’última jornada es decideix tot

L’FC Andorra anava a dormir dissabte com a líder després de superar de forma clara al CF Ripollet i esperava que ahir que la UA Horta i UE Sants punxessin, però cap dels dos va fer-ho. A la darrera jornada, diumenge, estaran en joc les dues primeres places, la de l’ascens directe a la Tercera Divisió i la de la promoció.



Els tricolors van vèncer al Ripollet per 3-0. Amb aquesta derrota el rival perdia la categoria. En mitja hora el partit va quedar vist per sentència. Cristian obria el marcador al minut 12 a través d’una falta assejada servida per Pujol. Al 23 Roy feia el segon, aprofitant la passada de Cisteró i superant per alt la sortida del porter. El tercer era també obra de Cristian, que aprofitava l’assistència de Pujol.



Els dos màxims rivals dels andorrans jugaven ahir a domicili, i van imposar-se per la mínima. El primer en jugar era el Sants, que va guanyar al camp de la UE Vic per 0-1. Tancava la jornada l’Horta, que s’imposava pel mateix resultat al Girona FC B. Diumenge es juga la darrera jornada, amb tots els partits unificats a les 12.00 hores. L’FC Andorra visita al Sants, mentre que el líder, l’Horta, rep al CF Lloret.