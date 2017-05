Tic Tapa i UE Santa Coloma seran a Europa i l’Inter és de Primera

Jornada intensa a la Lliga Nacional. A la Primera i Segona Divisió hi havia un bon grapat de coses a decidir-se. L’Inter Club Escaldes aconsegueix l’ascens i jugarà a la màxima categoria, el Restaurant Tic Tipa UE Sant Julià i la UE Santa Coloma s’asseguren jugar a Europa aquest estiu, i disputaran la promoció l’Assegurances Generals FC Ordino i el Penya Encarnada d’Andorra.



En els play-off al títol de la Lliga Grup Sant Eloi, un cop ja s’havia decidit el campió amb el Don Denis FC Santa Coloma adjudicant-se’l per quart any consecutiu, només quedava per conèixer qui seria el segon classificat i es guanyaria el bitllet per disputar la Lliga Europa. La plaça és pel Sant Julià, tot i perdre el seu partit amb la UE Santa Coloma (0-1). El matx es va decidir amb un gol de Salomó al minut 44. Qui acompanyarà als lauredians a la competició continental és precisament l’equip groc-i-negre, que amb aquest triomf s‘assegura la tercera plaça. És finalista de la Copa Constitució, títol que també dona accés a Europa, però encara que no la guanyi com que el Don Denis va a la Lliga de Campions, el tercer lloc li permet tenir l’accés internacional garantit.



Dels quatre que disputaven els play-off al títol, l’únic en quedar-se sense el premi europeu és l’FC Lusitans. Només la victòria li servia, per ser segon en cas que el Sant Julià perdés, com va ser. Però no van passar de l’empat (1-1) contra el Don Denis, que tenia fins a set baixes. Andreu Ramos posava per davant als colomencs al 49 i la igualada no arribava fins al 81, obra de Luigi. La classificació finalitza amb el Don Denis primer amb 60 punts. El segueixen el Sant Julià (50), UE Santa Coloma (48) i Lusitans (48).



L’Inter Escaldes arribava a la darrera jornada com a líder de la Lliga Biosphere. Amb una victòria s’assegurava l’ascens i no va fallar. Va guanyar el derbi amb l’M-Perruquers Atlètic Club Escaldes per 0-3. El matx no es va definir fins a la segona part. Gallart marcava el primer al 50 i cinc minuts després Mejías materialitzava el segon, que permetia tenir l’ascens a tocar. Al 80 Gomes, de penal, sentenciava. «Aquest és un dia que recordarem. A nivell personal, com a entrenador, és increïble; i pel club fer el pas a Primera Divisió li serveix per créixer», exposa Àlex Somoza, tècnic de l’Inter. La temporada passada l’entitat es va quedar sense poder pujar, però en aquesta ho ha assolit «continuat amb la mateixa línia» de llavors, amb «la il·lusió que ha posat tota la gent del club i els jugadors des del primer dia. Ha estat clau». De cara a la pròxima campanya «el primer objectiu és consolidar-se a la màxima categoria. És el que el club s’ha de plantejar, per no desfer el què s’ha aconseguit aquesta temporada. Sabem que no serà fàcil perquè la lliga cada vegada és més competitiva».



El Penya Encarnada d’Andorra també va vèncer, però no li va servir per atrapar a l’Inter, quedant-se a només un punt per darrere a la classificació. Va imposar-se al CF Atlètic Amèrica per 1-3. Disputarà la promoció amb l’Ordino, que tot i derrotar per 0-3 al Restaurant The New 1978 UE Engordany no va evitar la penúltima plaça. Tots els gols van arribar al segon temps. El primer era obra d’Edgar al 50, el segon de Walter al 66 i tancava el resultat Toscano al 87.



Qui va poder eludir la penúltima plaça i d’aquesta manera s’assegurava la permanència era l’FC Encamp, que va vèncer al CE Jenlai, que jugava amb només set futbolistes, per un escandalós 15-1. La diferència en el nombre de jugadors sobre el terreny de joc va provocar que el partit no tingués massa història i els gols s’anessin acumulant. Al descans el marcador era de 6-0. Per part encampadana van fer un hat-trick Nájera i Varela, Bueno en va marcar dos, i un Villanueva, De la Torre, Genís, Fontan, Barra, Reyes i Peppe.