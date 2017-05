Notícia El Govern estudiarà «criteris de qualitat» per reduir els anys per a la nacionalitat DA vol donar més valor a ser andorrà i descarta la doble nacionalitat Un moment de la intervenció del cap de Govern, Toni Martí, al quart congrés ordinari de la formació, dissabte. Autor/a: ANA / M. F.

El quart congrés ordinari de Demòcrates per Andorra (DA) celebrat dissabte va presentar fins a sis ponències, quatre de les quals van girar al voltant de la migració i la nacionalitat. D’una d’elles va sortir l’encàrrec al Govern d’establir uns «criteris qualitatius» per calcular el grau d’integració de cada resident i a partir d’aquí decidir si es redueix o no els anys per obtenir la nacionalitat en cada cas.



Així ho va explicar el secretari d’organització de DA, Esteve Vidal, que va puntualitzar que «l’accés a la nacionalitat s’hauria d’entendre no només amb criteris quantitatius sinó també qualitatius». Aquests principis que l’Executiu té l’encàrrec d’estudiar podrien respondre a aspectes com «el coneixement de l’idioma oficial, de les institucions del país o el fet de tenir una xarxa de relacions socials al país», ja que podrien permetre «avaluar el grau d’integració de cada persona».



El que segueix amb la porta tancada és la possibilitat de mantenir la nacionalitat d’origen i obtenir, a més, l’andorrana. De fet, sobre aqueta qüestió, Vidal va opinar que abans de pensar en la doble nacionalitat el que cal és «treballar per donar més valor a la nostra». «La nacionalitat andorrana ara no ofereix els mateixos avantatges que tenen la resta d’estats comunitaris», va deixar clar tot afegint que «amb l’acord d’associació amb la Unió Europea hem d’aconseguir el mateix valor i capacitats que els comunitaris».



Un cap de llista de «consens» / Els militants de la formació també van encomanar a l’executiva del partit que determini el «mecanisme» amb l’objectiu de trobar un candidat de «consens» per ser cap de llista a les properes eleccions generals previstes pel 2019. Es tracta de trobar un nom que pugui ser validat tant per l’executiva primer com per la militància després en un congrés extraordinari. No contemplen, però, la possibilitat que el mecanisme d’elecció sigui a través de primàries.



Segons va declarar el secretari d’organització demòcrata, encara hi ha temps per escollir el mecanisme perquè queden dos anys de legislatura però «entenem que no s’ha de deixar per l’últim moment». «El mecanisme no serà per demà però no es pot eternitzar», va deixar clar. En el mateix sentit es van expressar el secretari general de DA, Eric Jover, i el cap de Govern, Toni Martí, que durant el transcurs del congrés van destacar la «normalitat» amb què s’ha fet aquest encàrrec i que no hi ha pressa si bé ja s’hi vol començar a posar fil a l’agulla.



Cal remarcar que l’executiva que doni llum verda al successor de Toni Martí no serà l’actual, ja que la formació té previst celebrar un congrés extraordinari aquesta tardor en el qual s’escolliran els noms de la nova direcció del partit.



Les sis ponències presentades al congrés van ser aprovades. A més dels encàrrecs ja esmentats, també es va encomanar al Govern enfortir la identitat andorrana i facilitar mesures integradores; crear un punt d’acollida presencial i virtual per a les persones nouvingudes; ampliar la xarxa de convenis per evitar la doble imposició; afavorir el desenvolupament d’activitats econòmiques i reforçar les polítiques turístiques i, a l’últim, polítiques per accelerar l’estalvi i l’eficiència energètica.