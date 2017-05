Doble victòria de Vinyes al circuit de Motorland

Cap de setmana triomfal de Joan Vinyes al circuit aragonès de Motorland. Juntament amb Jaume Font va guanyar les dues proves que s’hi van disputar en categoria D1 del Campionat d’Espanya de Resistència (CER).



En la primera jornada es va realitzar la cursa nocturna de 48 minuts més una volta. Vinyes va iniciar la carrera i en la tercera volta ja es trobava en la segona plaça, posició que va mantenir per tal de no arriscar en aquest tram de la cursa. Amb el canvi de pilot, Font va fer-se amb el lideratge per mantenir-lo fins al final. L’endemà es disputava la segona prova, de dues hores més una volta. Font va ser en aquesta ocasió l’encarregat de prendre la sortida. Ràpidament es va col·locar al tercer lloc. Quan Vinyes va agafar el volant del Seat León va anar retallant diferències amb els vehicles que tenia al davant i a falta de 25 minuts per al final va situar-se a la primera plaça, que ja no va deixar escapar.



«Els cronometrats ens van confirmar que hi hauria molta igualtat. A Alcanyís tot ha sortit segons el previst, el triomf a la primera carrera ha estat molt important per guanyar confiança. En la segona, a causa del handicap, estar al podi era un bon resultat però veient l’opció que hi havia de tornar a guanyar no hem dubtat i ha sortit bé.», exposava Vinyes. La pròxima cita del CER serà el 24 i 25 de juny al circuit del Jarama. Vinyes i Font sortiran a la prova madrilenya amb el handicap molt carregat però provaran seguir ocupant llocs de podi.