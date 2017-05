Cardelús seguirà competint al Mundial de Supersport

Aquesta temporada Xavi Cardelús tindrà un calendari de competició força atapeït. A més de disputar el Campionat d’Europa de Moto2, ho farà també al Mundial de Supersport.



L’experiència que va tenir a principi de temporada amb l’MV Agusta del Race Department ATK 25, substituint al lesionat Alex Baldolini i on va aconseguir puntuar a Motorland la primera ocasió que pujava a la moto, serveix per convèncer a l’equip italià per a que continuï amb ells. Compaginarà els dos campionats, amb preferència a l’Europeu, pel que de les set proves que queden en Supersport en participarà en cinc, ja que hi ha dues cites que li coincideixen en dates. Aquest cap de setmana participarà al circuit britànic de Donington Park. «Estic molt content per aquesta nova oportunitat que m’ha ofert l’equip de l’Alex Baldolini per disputar les curses que queden del Mundial de Supersport. L’experiència de Motorland va ser molt positiva ja que, sense haver pilotat mai l’MV Agusta, vaig sumar els tres punts corresponents a la tretzena posició. Disputar aquest campionat m’ajudarà a acumular experiència amb més hores de pilotatge i competició i espero progressar i tenir un bon rendiment. Tot i això, la meva prioritat continua sent l’Europeu de Moto2, on l’objectiu és estar entre els favorits del campionat», afirma Cardelús.



La cursa de Donington «no serà fàcil perquè no conec el circuit i continuo tenint poca experiència amb la moto de Supersport. El meu objectiu és, sobretot, el d’aprendre i anar pas a pas. No em plantejo un resultat en concret. Si milloro cada vegada que pugi a la moto, ja estaré satisfet». Baldolini assenyala que Cardelús «ens va sorprendre molt positivament a Motorland quan em va substituir per la seva manera de treballar i la seva progressió. Sense cap experiència ja va aconseguir puntuar en un campionat que és molt exigent. Volem que continuï creixent amb nosaltres al Mundial de Supersport perquè confiem en el seu potencial i, per aquest motiu, li hem ofert la possibilitat de completar la temporada sense que això suposi que ha de descuidar l’objectiu de l’Europeu de Moto2. Tots a l’equip estem molt il·lusionats amb la seva incorporació».