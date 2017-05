Més diners als guardonats al Premi narrativa de fantasia i terror d’Encamp

La vuitena edició del Premi de narrativa fantàstica i de terror que organitza el Comú d’Encamp ha pujar la partida econòmica de les dotacions als guardonats en un certamen al qual hi poden participar els residents al Principat i a les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell.



Així doncs, els premis en la modalitat escrita seran un lot de llibres per al primer i al segon premi infantils. Els joves seran premiats amb un IPAD Mini i un lot de llibres per al primer premi i un lector de llibres digitals (ebook) i un lot de llibres per al segon. Finalment, en la categoria d’adults, hi haurà un primer premi de 600 euros –200 més que en l’edició anterior– i un segon de 350 euros –un increment de 100 euros i pel que fa a la modalitat de vídeo, hi haurà un únic premi de 350 euros.



Totes les obres seran publicades al web i a les xarxes socials del Comú d’Encamp i tothom qui ho desitgi podrà valorar i puntuar les obres. Aquests vots tindran un percentatge del vot final juntament amb el del jurat, que estarà format per tècnics de la corporació i personalitats en l’àmbit cultural del país. El termini d’admissió dels treballs finalitza el 30 d’octubre i el lliurament de premis tindrà lloc el 9 de novembre a la Biblioteca Comunal.



L’extensió dels treballs escrits ha d’estar compresa entre 3 i 6 pàgines per una sola cara, a doble espai, amb mida 11 i tipus de lletra Times New Roman, i s’admetran un màxim de tres relats per persona. En aquesta mateixa modalitat hi haurà les categories d’infants -de 6 a 11 anys-, joves -de 12 a 16 anys-, i d’adults -a partir de 17 anys. D’altra banda, pel que fa a la categoria de vídeo, han de ser gravacions d’històries inèdites enregistrades amb el mòbil, tauletes o càmeres de vídeo, d’una durada d’entre 5 i 10 minuts, i en aquest cas, només hi haurà una categoria.