Càpsules d’alimentació i primers socors per trobar feina a l’estiu

El departament de joventut del Comú d’Escaldes-Engordany té com una de les seves línies mestres generar accions concretes per a promoure i millorar la qualitat de la formació professional i la ocupació juvenil. Dins d’aquest objectiu, ha engegat una formació que ajudarà a que durant l’estiu, els joves d’entre 16 i 30 anys tinguin una alternativa gens complicada per poder trobar una feina temporal.



No són més que unes càpsules complementàries de curta durada i un preu més que assequible adreçades especialment als que vulguin treballar en diferents àmbits de lleure, com ara els Esports d’Estiu. Es tracta de tres formacions que compten amb la col·laboració i el suport de l’associació Carisma, que permet oferir fins a un 50% del preu real del curs.



La primera formació tracta de la manipulació d’aliments, a càrrec d’Ecotècnic, una empresa andorrana especialitzada en el sector mediambiental i agroalimentari. Aquesta tindrà lloc el pròxim 3 de juny en horari matinal de quatre hores per un preu de 25 euros, que gràcies a Carisma pot arribar a ser de 12,5.

La segona càpsula és sobre primers socors cívics (nivell 1), es farà el 9 de juny a la tarda o l’endemà al matí i corre a càrrec de Creu Roja per un preu de 74,14 euros, sense el descompte.



I la tercera correspon a un reciclatge del curs de primers socors cívics (nivell 1) el 17 de juny al matí, en una classe impartida per la Creu Roja que costa 10,19 euros.



Les inscripcions es poden fer al mateix Espai Jovent, que és el lloc on es faran les formacions, o també a la recepció del Prat del Roure.



Els joves que superin les formacions rebran un certificat oficial que a curt termini serà indispensable per poder treballar en aquests tipus de feines: «Ara no cal cap títol, però a partir del 2018 serà obligatori», avisa la consellera de Joventut del comú, Laura Lavado. L’any passat només van haver-hi 5 inscrits. Misèria. Però sabent que farà necessari el títol, es preveu un salt qualitatiu. Elena Leach, presidenta de Carisma, afirma que per a l’entitat és important «per a la formació dels joves, que no han de deixar de fer coses».