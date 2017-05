Kilian Jornet fa el cim de l’Everest en 26 hores

Kilian Jornet va aconseguir fer cim a l’Everest ahir cap a la mitjanit (hora local), segons van confirmar des del projecte Summits of my Life. Per fer-ho, no va utilitzar ni oxigen ni cordes fixes, va anar amb l’equipament imprescindible i, a més, ho va fer d’una sola tirada, tal com s’havia proposat.

En total, l’esportista va fer cim en només 26 hores, i entre l’ascens i el descens va sumar 38 hores. Des de l’inici va recórrer uns 50 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 3.848 metres.



El repte el va aconseguir per la cara nord de la muntanya més alta del món (8.848m) seguint la ruta tradicional. Kilian Jornet va iniciar l’ascens al Camp Base de l’Everest, situat a l’antic monestir de Rongbuk (5.100m) el 20 de maig a les deu de la nit, hora local (+5:45 GMT). A les 12.15 hores d’ahir (hora de l’Himàlaia, matí a Catalunya) va arribar de tornada al Camp Base Avançat de l’Everest (6.500m) on va confirmar el cim, aconseguit a mitjanit, dotze hores abans.



En arribar al CBA, l’esportista cerdà va explicar que fins a 7.700m es va trobar «molt bé» i va avançar «segons el planning previst», però que a partir d’aquell punt, es va començar a trobar malament, presumiblement per un virus estomacal. Des d’allà va avançar molt lentament i va haver «d’anar parant a cada moment» per anar-se recuperant. Finalment, però, va aconseguir fer cim a mitjanit.



A causa de la indisposició, Jornet va decidir donar per acabada la temptativa al Camp Base Avançat, en lloc de baixar al Camp Base de l’Everest, situat a l’antic monestir de Rongbuk, cosa que tenia previst inicialment.