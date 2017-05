El Govern quintuplica el preu de les bosses de plàstic dels negocis

El Govern quintuplicarà el preu de les bosses de plàstic que els comerços distribueixen als seus clients, va assenyalar ahir Marc Rossell, director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, en una roda de premsa. En concret, fins ara els establiments del sector de l’alimentació ofereixen als seus clients bosses de plàstic per dos cèntims. Ara, però, aquestes passaran a costar-ne deu o 15 cèntims, depenent de la composició de la bossa, va detallar Rossell. Si més del 80% de la bossa està elaborada amb material reciclat, costarà deu cèntims. En canvi, en els altres casos la tarifa serà de 15 cèntims. Aquest impost es posarà en les bosses de plàstic lleugeres, biodegradables, compostables i oxo(bio)degradables, va detallar Rossell. En canvi, en quedaran excloses aquelles bosses de plàstic transparents, que no tenen nanses i que serveixen per embolcallar aliments.



A més, també es posen límits al model i el format de la bossa que es pot distribuir. Aquesta haurà de tenir mínim un gruix de 50 micres i un volum d’uns tres litres.

Transcendència a tots els sectors / Però aquestes no són les úniques novetats. La iniciativa també es farà extensible a tots els negocis, no només els de l’alimentació, com s’havia fet fins ara. Amb això, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que també va participar en la roda de premsa, va ser molt contundent: «Tots els sectors queden regulats per aquest reglament».



Però tot plegat anirà acompanyat de mesures de comunicació amb la finalitat de conscienciar que no s’ha d’utilitzar aquest model de bosses, que pràcticament no es reutilitzen. En aquest context, les bosses que es distribueixin en els negocis hauran de portar escrites en una de les dues cares un missatge dissuadint als clients que les utilitzin. A més, el personal que treballa a les caixes no podrà oferir bosses. Aquestes hauran d’estar en un lloc no visible i s’han d’entregar de manera limitada i d’acord al volum de la compra.



«Es vol ajudar a modificar els hàbits perquè al final és el ciutadà que no ha de demanar la bossa i que ha de pensar a portar una bossa reutilitzable», va destacar la ministra.



Així mateix, Calvó va assenyalar que les sancions per als comerços que no compleixin la llei es mouran entre els 1.000 i els 3.000 euros. En el cas dels establiments que reincideixen, les multes seran de 3.000 euros. Aquestes, va afirmar, estan acord amb el reglament ja existent.



La nova normativa, que és una mesura prioritària de prevenció al Pla Nacional de Residus 2017-2020, es preveu que es publiqui demà en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i que es comenci a aplicar a partir de sis mesos. En concret, el mes de novembre i coincidint amb la Setmana de Prevenció de Residus.



Tot i així, la mesura no es començarà a aplicar de manera immediata i els petits comerços tindran fins al 31 de desembre del 2018 per adaptar-se a la mesura. «Sí que hi havia un neguit pel petit comerç, que no ven a uns volums tan importants i es va creure convenient fer una disposició transitòria perquè puguin distribuir les bosses de l’estoc a un preu mínim de quinze cèntims», va dir Rossell.



Joan Babot, representant dels comerciants de Boulevard Fener, va considerar que és un temps suficient. «Els botiguers compren en sis mesos o un any. A priori em sembla un timing perfecte», va destacar Babot.



Els comerciants no creuen que tingui gaire repercussió / Els botiguers van valorar que la mesura no tindrà gaire transcendència en els seus sectors, ja que en negocis de roba, sabateries o complements, entre d’altres, ja fa temps que es donen els productes amb bosses de paper i no de plàstic. Joan Babot, president dels comerciants de Boulevard Fener, va assegurar que «en el sector que no sigui l’alimentació, molt poca gent fa servir bossa de plàstic». Susagna Venable, presidenta de l’Associació de Comerciants de Carlemany, va destacar que «no ens afectarà gaire perquè la majoria de comerços van adaptar les bosses quan va entrar l’altra normativa».