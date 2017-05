Dotze minuts de vida útil

Només 12 minuts de vida útil. Això és el que es considera que té una bossa de plàstic, un cop s’ha venut. A més, està elaborada a partir de petroli i costa molt desintegrar-se en el medi. De fet, més de cent anys. És per això que la Unió Europea va aprovar un reglament el 2015 per restringir-ne l’ús i, per això, la nova normativa que va anunciar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, no és tan diferent de les que s’han aprovat en altres zones veïnes.



S’estima que a França cada segon s’utilitzen 1.000 bosses de plàstic. Per combatre això, el Govern d’aquest país va aprovar un reglament el mes de juliol del 2016 que contempla la prohibició de bosses de plàstic que tingui un gruix inferior a les 50 micres o un volum que no arribi als tres litres. La mesura, inscrita a la Llei sobre la Transició Energètica francesa, també contempla que a banda d’aquestes bosses, només es puguin utilitzar les de paper, les reutilitzables o les que estan elaborades a partir de bioplàstics derivats de productes vegetals com el blat de moro o l’oli de soja. Però el govern gal va fer un pas més enllà i a partir de gener d’enguany també va prohibir l’ús de les bosses de plàstic que s’utilitzen per embolcallar fruita, verdures o formatges. Tot i així, si el client ho desitja, les podrà adquirir per un preu entre set o vint cèntims.



Mònaco, un país que com Andorra està negociant un acord d’associació amb la Unió Europea, també ha adaptat la seva normativa a la comunitària i ha prohibit les bosses de plàstic lleugeres, és a dir, aquelles que tenen menys de 50 micres.



També vol fer un salt en la matèria Espanya. A partir del 2018 s’implementen unes tarifes a les d’un sol ús, que tindran un cost d’entre cinc i 30 cèntims. Això dependrà del model de la bossa. La més barata seran les d’ús compostable i tindran un cost de cinc cèntims, mentre que les més cares, les de 30, seran les oxodegradables de més de 50 micres.



Però el primer pas en el país veí del sud l’ha donat Catalunya, on el març passat va entrar en vigor una nova normativa que prohibeix la utilització de les bosses no reutilitzables i de nanses, que hauran de ser de pagament en tots els comerços.