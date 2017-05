Els infractors cada cop són més joves

El director de la Policia, Jordi Moreno, i el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, van confirmar ahir que cada cop les substàncies tòxiques com l’alcohol o les drogues es comencen a consumir a edats més primerenques. Aquesta és una realitat que s’està constant al país «i a la resta del món», va puntualitzar Espot.



Al respecte, Moreno va especificar que caldria augmentar les campanyes de prevenció i conscienciació a les escoles, «perquè tots sabem que quan abans es comença a consumir més greus són els problemes posteriors, tant a nivell d’integració social com de creixement físic i mental dels menors».



Així mateix, Espot va remarcar que les tasques de prevenció i conscienciació haurien d’anar coordinades amb el Ministeri d’Afers Exteriors, i que precisament, «s’han fet un seguit d’enquestes a les escoles en relació al consum de substàncies tòxiques» que mostren que els joves cada cop veuen aquesta pràctica com una cosa més habitual.

Sancions d’ordre públic

D’altra banda, Moreno va especificar ahir –durant la presentació de la Memòria d’activitat del Cos de Policia del 2016– que les sancions d’ordre públic han augmentat en els darrers anys.



El director també va destacar que les sancions més nombroses d’aquest àmbit són les relacionades amb la tranquil·litat dels veïns. En concret, l’any passat se’n van imposar 135 i el 2015 en van ser 64. Pel que fa a altres sancions, l’any 2016 es van posar 63 per falses alarmes (23 el 2015), 10 per horari de tancament (12 el 2015) i cinc per consum d’alcohol a la via pública (quatre el 2015).