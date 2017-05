La calamarsa de l’estiu va afectar el 4% de les plantacions de tabac

Les calamarsades de juny, juliol i agost van malmetre el 4% dels cultius de tabac, on es va perdre totalment la producció. En concret, en aquestes plantacions es va determinar la categoria quatre, que vol dir que el nivell de perjudici de la planta o les fulles és tan elevat que no pot sortir al mercat, tal com es recull en la memòria de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) del 2016. Segons les declaracions recollides dels agricultors, la pedra i el gel van perjudicar el 22% de les parcel·les del país. Després d’això, es van realitzar 101 peritatges en plantacions que van concloure que l’afectació global va ser d’un 14% dels cultius del Principat. En concret, les precipitacions van tenir repercussions en 746.110 plantes, una xifra lleugerament superior a un any abans, quan van es van comptabilitzar unes 742.000 plantes malmeses. Ara bé, la gran majoria de les plantes es van poder comercialitzar perquè no entraven en la categoria quatre i, per tant, el prejudici no era tan gran.



Amb aquestes xifres es disminuiria per tercer any consecutiu el nombre de tabac pedregat, que en el 2015 es va situar en un 19% del total de la producció del país.

La més afectada / Sant Julià de Lòria, amb diferència, va ser la parròquia més damnificada per les precipitacions. En concret, prop de 453.000 plantes es van perjudicar. D’aquestes unes 61.000 van entrar en la categoria del grup quatre, és a dir, que no es van poder comercialitzar. En segon lloc, la parròquia més afectada va ser Ordino on es van malmetre més de 165.400 plantes, de les quals unes 44.150 no es van poder distribuir en el mercat perquè estaven malmeses. En canvi, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp són les úniques parròquies que no van declarar cap incidència en els cultius.



Aquestes xifres divergeixen d’un anys abans, quan la parròquia més perjudicada va ser Canillo, ja que va entregar el 69% del tabac pedregat. A continuació li seguien Ordino i la Massana amb afectacions d’un 34% en ambdòs casos. La resta de les parròquies l’afectació es va moure entre un 5% i un 9%, segons es destaca en la memòria de l’APRA.