El 2016 es van produir més de 2,4 milions de plantes d’aquest cultiu

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) destaca en la memòria del 2016 que aquest any es van declarar al voltant de 2,43 milions de plantes de tabac. Per parròquies, Sant Julià de Lòria va liderar la producció amb prop de 797.000 plantes de tabac collides. A continuació, li segueix la Massana on es van recol·lectar més de 455.000 plantes, seguit d’Ordino (316.150), a Andorra la Vella (300.786), Encamp (293.828), Canillo (158.809) i Escaldes-Engordany (113.651).

Venda de tabac / D’altra banda, segons l’informe, es van vendre 2,42 milions de plantes el 2015, d’un paràmetre del quan no es disposen dades del 2016. En aquest cas, també Sant Julià de Lòria va ser la parròquia que va comercialitzar més tabac el 2015 amb un 33,1% de les plantes venudes, seguida de la Massana (18,7%), Ordino (13%), Andorra la Vella (12,3%), Encamp (12,1%), Canillo (5,8%) i Escaldes-Engordany (4,7%).



La memòria també detalla que el 42% del tabac que es va collir el 2015 es va classificar dins de la primera categoria, que és la de la millor qualitat. Aquesta xifra és superior a un any abans, quan es va recol·lectar al voltant del 35% de tabac de primera qualitat.



A més, el 2015 prop del 19% va ser de tabac de segona categoria i al voltant d’un 13% de tercera categoria (de més a menys qualitat). Aquests dues van experimentar un lleu retrocés en comparació a un any abans, quan es van situar en un 2% i un 16%.



Per una altra banda, el tabac groc, el de menys qualitat, va representar al voltant del 6% dels cultius el 2015, mentre que un anys abans va ser d'un 2%.