Viatjar amb un vídeo

Un vídeo que transporta l’espectador fins al Parc Natural del Comapedrosa. Aquesta és la darrera adquisició del Centre d’Interpretació del Comapedrosa. David Baró, cònsol major de la Massana, i el pilot Albert Llovera van ser ahir els primers en posar-se les ulleres de realitat virtual per endinsar-se a els boscos del Comapedrosa.



El conseller Sergi Gueimonde va relatar que el projecte neix amb la voluntat de poder donar a conèixer el parc natural, així com difondre’l entre la població. Per aquest motiu, es van tenir en compte per rodar el film els diferents elements: l’entorn natural, les activitats tradicionals i l’ús que en fa l’home, com les bordes o refugis. Tot i que el vídeo està pensat perquè tothom pugui tenir la sensació d’estar al mig del parc, s’ha enfocat sobretot a aquelles persones que per diverses circumstàncies no poden accedir fins a l’alta muntanya.



«El vídeo m’ha retornat a passejar per dins la muntanya, ja que fa molts anys que no en puc gaudir. És la màxima aproximació que puc tenir. M’ha agradat veure els refugis, la fauna i fins i tot els insectes de molt a prop. També m’ha agradat pujar per les rocoses i veure els precipicis i llacs. A la gent que tenim mobilitat reduïda aquest vídeo ens permetrà gaudir del paisatge del Comapedrosa», va assegurar ahir Llovera, segons un comunicat del comú massanenc.



El film té una durada d’uns tres minuts i l’acompanya una locució que guia l’excursionista virtual pels diferents racons del parc, passant pel cim del Comapedrosa.

Però aquesta no és l’única novetat. El Centre d’Interpretació també disposa d’un altre vídeo, més curt i trepidant, que permet viure l’espectador la sensació de ser un alpinista que travessa crestes.



Aquest centre va néixer fa una mica més d’un any i mig amb l’objectiu de ser un espai dinamitzador per donar a conèixer la riquesa natural del parc. Les ulleres en 360º s’afegeixen a l’oferta del CIC, que continua treballant per dotar-se de més atractius.