Notícia Els Cierco reclamen la informació del FinCEN del 'cas BPA' Els accionistes demanden l'ens nord-americà per no entregar els documents

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció del banc, Ramon i Higini Cierco, van interposar la setmana passada una demanda contra el departament nord-americà que combat el blanqueig de capitals, el FinCEN, davant del Tribunal Federal del districte de Columbia per negar-se a entregar els documents relacionats amb la nota que va provocar la intervenció del banc i que els lletrats als Estats Units dels germans van sol·licitar. Concretament, els Cierco demanen totes les comunicacions que hi hauria hagut entre l’ens nord-americà i els governs andorrà i espanyol.



A la llista de les persones de qui es reclama les comunicacions amb el FinCEN apareixen noms coneguts al Principat com el del cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, el fiscal general, Alfons Alberca o l’exdirectora de l’Institut Nacional de Finances (INAF), Maria Cosan. En l’àmbit espanyol, la llista de noms augmenta. Hi apareixen diversos policies relacionats amb l’Operació Catalunya com Marcelino Martin Blas, Bonifacio Díaz, José Manuel Villarejo o Eugenio Pino. També noms relacionats amb la política espanyola com l’exministre d’Interior, Jorge Fernández-Díaz, el cap de gabinet del president Mariano Rajoy, Jorge Moragas, o l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, i amb la justícia amb els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo.



La sol·licitud d’informació es va fer l’estiu passat emparant-se en la llei de transparència i llibertat d’informació estatunidenca, FOIA (Freedom of Internation Act). De fet, el FinCEN va admetre en una comunicació que aquesta documentació existia i que n’havien recopilat 383 documents relacionats amb el cas que no s’han entregat sense justificar cap motiu. Segons s’especifica en la demanda el FinCEN «ha retingut tots els documents» sense «identificar específicament les raons per les quals una excepció particular és rellevant».



Els representants legals dels accionistes majoritaris del banc conclouen que «vista la importància d’aquests documents», el «retard» de la resposta del FinCEN i el fet que sigui «legalment inadequada a la sol·licitud de la FOIA és encara més preocupant». Així, doncs, a l’entendre dels advocats dels Cierco, amb la negativa, l’ens nord-americà «viola la llei», ja que el FinCEN està «obligat» a facilitar la informació. Per tot, requereixen que s’obligui per via judicial a l’agència a entregar els documents als demandants.