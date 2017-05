Notícia La UE, predisposada a mantenir les franquícies comercials El Govern assegura que no es reduirà la quantitat de productes que es poden passar per la duana Un moment de la reunió de la taula del pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la Unió Europea, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Unió Europea (UE) està predisposada a mantenir les actuals franquícies comercials establertes dins l’acord duaner del 1990, segons va afirmar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, en declaracions posteriors a la reunió amb els agents econòmics i socials del país per a l’acord d’associació amb Europa. De ser així, el límit de productes que els viatgers poden passar per la frontera sense haver de declarar no variaria, un punt que preocupava especialment al sector tabaquer per si s’acabava reduint el cartró i mig que actualment es pot extreure. És important remarcar que les franquícies andorranes són més elevades que les de la resta de països d’Europa, per la qual cosa és cabdal mantenir-les per seguir sent competitius.



En aquest sentit, el conseller del Partit Socialdemòcrata, Pere López, va deixar clar que «no hi havia acord possible amb una modificació de les franquícies comercials». Per tant, va indicar, «es consolida el que Andorra tenia fins ara i crear nous escenaris i noves oportunitats tant en el sector comercial, com de serveis i de capitals».



Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, va celebrar en declaracions a l’ANA la «molt bona notícia» ja que era una de les reivindicacions dels empresaris.



Pel que fa a la proposta concreta sobre el tabac, el ministre va indicar que finalment es presentarà un document detallat «més enllà dels principis bàsics» a principis del mes de juliol tal com demana la UE. Sobre el termini de transitorietat a establir, Saboya va assegurar que encara no se n’ha parlat malgrat que és un tema del qual ja es va parlar amb el president de la Comissió Europea, Jean Claude Junker. En tot cas, va agregar el responsable d’Afers Exteriors, l’objectiu és «trobar una solució per mantenir no només la viabilitat del sector agrícola i industrial del tabac, sinó també l’impacte sobre les finances públiques». Abans de donar un nombre d’anys tancat, va defensar, es parlarà amb els col·lectius de fabricants i de productors per tal d’arribar a un consens.



Sobre la proposta, el sector del tabac ja ha deixat clar que el vol mantenir exactament com està definit en l’acord duaner amb preferències sobretot pel que fa a l’hora d’importar per seguir sent competitius. També demanen un període de transició de vint anys. Segons el Govern, hi ha bona predisposició d’Europa per negociar sobre tots aquests aspectes.



Sobre l’estat de les negociacions per la lliure circulació de mercaderies, la intenció del Govern és que del capítol 1 al 23 de productes agrícoles s’incloguin dins l’acord d’associació i, per tant, entrin a formar part del mercat europeu. Sobre aquesta qüestió, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va manifestar que «estem contents, perquè obrirà les portes a molta gent», pensant en els petits productors del país que volen créixer. «Tot el que sigui poder diversificar l’economia andorrana és una bona notícia», va opinar. Ubach també va recordar que no tot s’ha de centrar amb el tabac i que cal buscar-li «substituts».