El Don Denis serà cap de sèrie a la primera ronda de la fase prèvia

La Lliga de Campions torna a tenir per quart any consecutiu el Don Denis FC Santa Coloma. A la primera ronda de la fase prèvia, on hi participen 10 equips, serà cap de sèrie. Ocupa la cinquena plaça a través del coeficient entre els conjunts que hi estan implicats.



A més del Don Denis també són cap de sèrie el The New Saints FC (Gal·les), Linfield FC (Irlanda del Nord), Vikingur Gøta (illes Fèroe) i Hibernians (Malta). Al segon bombo hi seran presents l’SP la Fiorita (San Marino), Europa FC (Gibraltar), FCI Tallinn (Estònia), Trepça’89 (Kosovo) i el campió d’Armènia, que encara està per definir. El guanyador d’aquest campionat no li prendrà al Don Denis la condició de cap de sèrie, perquè aquest compta amb millor coeficient. Actualment, després de 28 jornades, el líder és l’Alashkert FC, que té una avantatge de cinc punts respecte l’FC Gandzasar Kapan i sis sobre el’FC Shirak. Precismanet l’Alashkert és l’equip que l’any passat va eliminar al Don Denis a la màxima competició continental. Els armenis tenen un coeficient de 2.525, mentre que l’andorrà és de 2.733. El 19 de juny es portarà a terme el sorteig de la Lliga de Campions a la seu de la UEFA a Nyon. Els partits d’anada de la primera ronda es disputaran entre el 27 i 28 de juny, mentre que la tornada serà el 4-5 de juliol.



En cas de superar la primera ronda, els rivals que entren a la segona són el Celtic (Escòcia), Red Bull Salzburg (Àustria), Copenhagen (Dinamarca), Ludogorets Razgrad (Bulgària), BATE Borisov (Bielorússia), Apoel (Xipre), Maribor (Eslovènia), Qarabag (Azerbaidjan), Malmö (Suècia), Astana (Kazahkstan), Partizan de Belgrad (Sèrbia), Rijeka (Croàcia), Rosenborg (Noruega), Hapoel Be’er Sheva (Israel), FH (Islàndia), Zilina (Eslovàquia), Zalgiris Vilnius (Lituània), Dundalk (Irlanda), Vardar (Macedònia), F91 Dudelange (Luxemburg), Kukesi (Albània), IFK Mariehamn (Finlàndia), Spartaks Jurmala (Letònia) i Samtredia (Geòrgia). Queden per coneixer-se encara els campions de Polònia, Hongria, Moldàvia, Bòsnia i Hercegovina i Montenegro. Els partits seran l’11-12 de juliol i July el 18-19 del mateix mes.

Imbernón renova / Seguirà una altra any a la banqueta. Richard Imbernón i la directiva de l’FC Santa Coloma arriben a un acord per a que segueixi una temporada més. La relació entre les dues parts ha estat exitosa, guanyant quatre lligues de quatre. «Estic satisfet per la confiança que em donen», indica Imbernón, que agafa amb energies noves la renovació pensant en el nou format que de cara a l’any vinent s’estrenarà a Europa. El campió jugarà la primera ronda de la Lliga de Campions. Si no la supera passarà a l’Europa League. «Són quatre anys i el format d’aquesta última lliga, més llarga, desgasta. Però el projecte esportiu de cara a l’any vinent m’agrada, perquè presenta un repte més ambiciós. Tens assegurats un mínim de quatre partits a Europa i aquí s’obre una finestra per poder portar jugadors per confeccionar un projecte molt ambiciós», afirma el tècnic.

Promoció / Aquest diumenge es disputa el partit d’anada de la promoció per jugar la pròxima temporada a la Lliga Grup Sant Eloi. S’enfronten el Penya encarnada d’Andorra i l’Assegurances Generals FC Ordino. El primer partit es juga al Centre d’Entrenament de la FAF 2 a les 16.00 hores. La tornada serà el 4 de juny, també a la Borda Mateu a les quatre de la tarda, però al camp gran.

Els clubs aproven un pressupost de 4,1 milions d’euros