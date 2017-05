Notícia Detingut Rosell en una operació policial a Catalunya i Andorra L'expresident del Barça està acusat de blanqueig a través de negocis al Brasil

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional porten a terme avui a Catalunya i Andorra una operació conjunta contra el blanqueig de capitals ordenada per l'Audiència Nacional. Entre els objectius prioritaris dels agents estan els negocis al Brasil de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, que ha estat detingut a primera hora d'aquest matí, segons han confirmat a 'El Mundo' fonts policials. Al costat de Rosell han estat detingudes quatre persones més, entre elles estaria el que va ser president de la Federació de Futbol brasilera, Ricardo Teixeira, i la seva dona Marta Pineda. Hi ha programats registres a Andorra. Els altres tres detinguts haurien actuat com a testaferros del matrimoni. Els investigadors consideren que l'exmandatari blaugrana forma part d'una presumpta xarxa de cobrament de comissions irregulars obtingudes gràcies a la venda dels drets d'imatge de la selecció brasilera de futbol. Rosell i la resta d'implicats haurien rentat posteriorment els pagaments a través d'empreses fictícies establertes en paradisos fiscals. Entre els implicats en aquesta suposada trama de blanqueig estarien també exdirectius del futbol brasiler. 'El Mundo' informa que l'operació guarda relació amb els anys en què Rosell va establir acords empresarials amb la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), abans d'arribar a la presidència del Barça. A través de la seva companyia -Ailanto Màrqueting- va explotar durant anys els drets esportius de la 'seleçao', mitjançant els partits amistosos Rosell hauria cobrat comissions que l'Audiència considera irregulars. Per esquivar la seva detecció, els diners haurien estat desviat a fons opacs Una causa similar contra el mateix Rosell va ser arxivada per la justícia brasilera el 2014 després que s'investiguessin els cobraments realitzats per l'empresa de Rosell després d'organitzar un partit amistós entre el Brasil i Portugal . Celebrat el 2008, la investigació va tractar d'esbrinar si hi va haver malversació de fons públics després que Ailanto cobrés 2,8 milions d'euros per la trobada, un aspecte que el magistrat brasiler finalment va arxivar en considerar que no va existir cap irregularitat. Rosell es troba encara imputat pel fitxatge de Neymar pel Barça quan era president. La Fiscalia demana cinc anys de presó per l'exdirigent per presumptes delictes de corrupció en els negocis i de estafa. Com al propi jugador brasiler, el Ministeri Públic exigeix ​​per a Rosell una multa de 10 milions d'euros. En la mateixa causa es troba imputats també els pares del jugador i el propi FC Barcelona com a entitat pels presumptes contractes simulats que es van signar per aconseguir abans d'hora i a esquena del seu club de procedència -el Santos- el fitxatge del davanter.