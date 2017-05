‘Aliments per la Solidaritat’ atén 200 famílies de l’Alt Urgell

El servei Aliments per la Solidaritat atén cada any unes 200 famílies de la Seu i de l’Alt Urgell, així ho va destacar ahir l’Ajuntament de la Seu d’Ugell després de la inauguració d’un nou centre de distribució del projecte, ubicat a l’antic edifici de Mavisa. Fins ara, s’havia estat oferint el servei al local situat al carrer dels Canonges.



L’obertura oficial es va realitzar a través dels propis voluntaris d’aquest projecte, que van explicar les noves dependències i el nou funcionament del servei davant els responsables d’institucions, entitats i empreses urgellenques que hi col·laboren.



Les noves instal·lacions, de titularitat municipal, disposen d’un magatzem de 118m2 per guardar-hi els aliments (amb una capacitat per encabir-n’hi uns 100.000kg), i d’un altre edifici, just al davant, que farà funcions d’economat o supermercat solidari, de 81m2.

Promoció de l’autonomia / Al llarg de la inauguració, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives, va mostrar la seva satisfacció de poder disposar d’aquestes noves dependències que milloren les anteriors.



Vives va explicar que «aquest nou centre de distribució d’aliments de la Seu i comarca va acompanyat d’un nou projecte que pretén promocionar l’autonomia de les persones que en són usuàries, ja que canvia el model que es feia servir fins ara».



D’aquesta manera, els usuaris podran triar els aliments que més els convinguin o que prefereixi per la seva alimentació, en funció de la puntuació que tinguin per la seva situació socioeconòmica. Alhora, el projecte preveu un topall que garanteix una alimentació equilibrada de les persones. «L’objectiu d’aquest nou model inclou l’aprenentatge de consum responsable i de planificació en funció de les necessitats», va remarcar Vives.



D’altra banda, Ramon Escuder, president de l’Assemblea Comarcal de Creu Roja, un dels membres col·laboradors del projecte d’Aliments per la Solidaritat, va manifestar que «amb aquest nou centre de distribució tots hi sortim guanyant i que l’usuari estarà més ben atès, perquè podrà triar el que necessita enlloc de quedar-se amb el que li donen», així com que el voluntari «podrà fer millor la seva tasca de classificació dels aliments».

Vehicle isotèrmic / El nou centre de distribució d’aliments de la Seu i comarca disposarà, en breu, d’un vehicle isotèrmic per transportar els aliments frescos cedit per La Caixa.



Per tot, l’ajuntament urgellenc va recordar que el projecte solidari és una iniciativa en què hi col·laboren el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (conformat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell), Creu Roja, Càritas, i La Seu Solidària.