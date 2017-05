Teixeira podria ser el següent

Rosell és el presumpte capitost de la trama de cobraments de comissions il·lícites de la selecció de Brasil juntament amb Ricardo Teixeira, qui va ser president de la Confederació Brasilera de Futbol entre 1989 i 2012, any al qual va dimitir del càrrec assetjat pels escàndols de corrupció. Uns mesos més tard, a l’agost del 2013, va aconseguir la residència passiva al Principat.



Teixeira va tramitar els papers amb la declaració de dues residències a Andorra, una a la Massana i una a Juberri. El Govern li va donar llum verda a la demanda perquè tot i que tenia causes pendents al Brasil per frau i falsedat de documents, no tenia antecedents penals. No hi havia motius per negar-li la targeta verda i menys tenint en compte que l’exdirigent havia contactat amb diverses entitats bancàries del país per portar 4,9 milions d’euros. Teixeira, obviament, també tenia vincles amb Besolí, qui feia de cicerone quan el soci de Rosell venia i més d’un els va veure passejant pels carrers de Sant Julià de Lòria en diverses ocasions.



Al 2014 va ocupar el càrrec de president del comitè organitzador local del Mundial de futbol Brasil i durant aquest temps va ser acusat al seu país de presumptes delictes de blanqueig de diners, evasió de divises, falsificació de documentació pública després que la Policia Federal analitzés els moviments dels seus comptes bancaris. Tanta polèmica va fer que des d’Andorra, el Govern es plantegés retirar-li el permís de residència, però va ser tot just quan estava a punt de complir un any. No va renovar els papers i allà es va acabar la seva aventura andorrana.



El seu nom va tornar a sortir a la palestra ahir amb l’esclat de l’afer Rimet però contra ell no es va dictar cap ordre de detenció, tot i que està en en punt de mira. Des d’Espanya es desconeixia on era i alguns mitjans fins i tot van apuntar que es trobava en parador desconegut però a la tarda, el seu advocat, Michel Assef Filho, va donar senyals de vida en representació del seu client: «Està al Brasil i no ha estat detingut ni informat de que existeix cap ordre de captura contra ell. Teixeira no sabia que era l’objectiu d’una investigació a Espanya».