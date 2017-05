El premi Pirene incorpora la temàtica de medi ambient

El premi Pirene de periodisme interpirinenc incorpora en aquesta 22a edició un vessant de medi ambient, afegint una dotació de 1.500 euros destinada als reportatges que tractin sobre aquesta temàtica.



Per aquest motiu, enguany el jurat comptarà també amb la participació d’un tècnic de medi ambient que valorarà aquells reportatges que puguin ajudar a sensibilitzar en la cura de la natura, en la gestió de residus o en qualsevol altre temàtica de medi ambient.

Els premis / La dotació total del 22è premi Pirene és de 7.500 euros, dels quals 3.000 euros seran per a un reportatge de ràdio o de televisió, 3.000 euros per a un reportatge de premsa escrita i 1.500 euros per al millor reportatge de temàtica de medi ambient.



L’objectiu del premi es manté absolutament vigent, i al llarg dels anys ja s’han recollit 443 treballs que han tractat sobre aspectes destacats dels Pirineus.