Andorra, un país rodat

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va inaugurar ahir uns nous panells informatius que s’han instal·lat al cap de tots els ports d’accés rodat del Principat. Segons va informar Camp, el país compta actualment amb 21 ports, i en cadascun d’ells, s’ha col·locat un panell amb dades sobre el recorregut; com el metres d’altitud, els quilòmetres de llargada o els desnivells de cada tram.



El propòsit d’aquestes incorporacions és «millorar el que ja va posar en marxa fa uns anys l’exministre de Turisme Claude Benet, que va establir panells informatius en tots els ports, amb la diferència que ara els hem fet més grans, amb més elements i són molt més visibles», va remarcar Camp.



La inauguració d’ahir es va dur a terme a la collada de Beixalís, perquè precisament –segons va puntualitzar l’actual ministre– és el port «que té més afluència de cicloturistes i el darrer on s’ha instaurat el panell». En aquest punt, s’especifica que el recorregut fa uns 6,6 quilòmetres de llargada, té una altitud de 1.796 metres i una mitjana de rampes del 8,4%.



Tanmateix, Camp va destacar que Beixalís és «un dels ports més difícils perquè té prop de tres quilòmetres amb un desnivell superior al 15%».

El cost dels 21 panells ha estat d’11.750 euros i les despeses s’han pagat a mitges entre els set comuns i el Govern. A banda dels panells principals, s’instaurarà un petit cartell a l’inici de cada port amb la mateixa informació.



Turoperadors / Els nous panells responen a la voluntat de rellançar la imatge d’Andorra com a país per a cicloturistes. En aquest sentit, Camp va detallar que ja s’han signat acords amb dos turoperadors forans (d’Alemanya i el Regne Unit) per portar «prop d’uns 1.000 cicloturistes aquest estiu, tot i que segurament en vindran molts més de forma particular».

Precisament, la voluntat del ministeri és arribar «més enllà dels cicloturistes d’Espanya (que per ara son els que més ens visiten) i arribar a altres territoris, com Mallorca, que també és un exemple de turisme de bicicletes», va afegir Camp.



A més, el ministre va remarcar que s’està parlant amb els hotels del Principat perquè s’adscriguin al segell de cicloturisme. Es tracta d’una distinció que identifica aquells establiments que fomenten el turisme de bicicleta en diferents mesures, com guardar les bicicletes o informar de les diferents rutes complementàries dels ports.



Nous mallots / Camp també va aprofitar la inauguració per presentar uns nous mallots «fets per Andorra Turisme que tenen el propòsit de donar a conèixer la imatge del Principat i lligar-la al cicloturisme». Els mallots ja estan disponibles i es poden adquirir a les diferents oficines d’Andorra Turisme.



Competicions d’alt nivell / D’altra banda, Camp va detallar que des del ministeri s’està treballant per acollir de nou el Tour de França i la Vuelta a Espanya.



En relació al Tour, Camp va especificar que malgrat que des de l’organització «no es dona mai cap pista fins a l’últim moment, esperem poder acollir-lo quan abans millor perquè passi el menor temps possible entre un Tour i l’altre».



Pel que fa a la Vuelta, el ministre va recordar que el país acollirà la tercera etapa i que aquesta marxarà d’Escaldes-Engordany per dirigir-se a Tarragona, i que malgrat que no es farà cap port del país, es passarà per la Rabassa i la Comella, que també són trams amb les seves dificultats i força reclamats pels cicloturistes que vénen al país.