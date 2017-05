Els alumnes d’FP ultimen els tres projectes innovadors de Tàndem

Els alumnes que participen al projecte Tàndem FP (Formació Professional), impulsat per Actua, i els professors del Centre de Formació Professional d’Aixovall ultimen els tres projectes d’innovació que estan elaborant per a Perfumeria Júlia i que es presentaran públicament el proper dimarts.

Segons informa l’ANA, al llarg d’una sessió de treball realitzada ahir, els alumnes van rebre una classe magistral per millorar els coneixements sobre com potenciar la marca del seu producte. A més, van rebre consell de diversos mentors empresarials del Principat, com del director de FEDA, Albert Moles, i de la líder del clúster ACTInn, Vanesa Arroyo, que van participar de forma activa en la sessió.

11 participants / Els 11 alumnes que estan participant en aquesta primera prova pilot del projecte Tàndem estan distribuïts en tres grups coordinats per cinc professors del centre d’FP d’Aixovall. L’objectiu d’aquesta iniciativa és respondre al repte plantejat per Perfumeria Júlia, que els ha demanat poder millorar els coneixements dels clients per millorar les experiències als seus establiments.

Propostes dels alumnes / Per donar resposta al plantejament de l’empresa, els estudiants van proposar la creació d’una app amb geolocalització per estudiar les reaccions dels clients dins les botigues, una pantalla interactiva i un espai d’experiències per conèixer les seves prioritats i demandes.

Presentació dels projectes / A la jornada també va participar la directora de l’agència de desenvolupament i promoció econòmica (Actua), Imma Jiménez; la directora del departament d’Inspecció i Avaluació Educativa, Marie Pagès; i el director del departament de Formació Professional, Quim Torredà. El proper dimarts 30 de maig es presentaran públicament els projectes al Centre de Formació Professional d’Aixovall i un jurat s’encarregarà de triar-ne el millor.