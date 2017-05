Una dona, perduda al Coll de la Gallina

Els bombers busquen una dona d’una setantena d’anys que ahir a la tarda es va perdre al coll de la Gallina. En la recerca col·laboren els Mossos d’Esquadra i els bombers catalans ja que es tem que la dona pugui haver anat cap a territori català. En el moment del tancament de l’edició, els bombers continuaven la recerca a la zona.



La dona anava acompanyada del seu marit i es van separar durant la caminada. Després ja no va tornar al punt on havien quedat i l’home va donar l’alerta, cap a les set de la tarda.



D'altra banda, el Cos de Policia va informar ahir d’un accident lleu a l’alçada del número 95 de l’avinguda de Santa Coloma, a Andorra la Vella. Els fets van tenir lloc cap a les tres de la tarda, quan una motocicleta del Principat va xocar contra un furgoneta de matricula andorrana. Segons va informar la Policia, el xoc es va produir per les retencions que es van localitzar a l’avinguda. La moto no va tenir temps de frenar i va acabar picant per darrere a la furgoneta, ocasionant-li petits danys.



El conductor de la motocicleta, un jove de 28 anys resident al Principat, va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, però després de fer-li les proves pertinents, se li va donar l’alta. I és que segons van destacar des del centre mèdic, la víctima només va patir contusions lleus i al cap de poques hores va poder marxar a casa.