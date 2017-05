L’Assandca demana una màquina de radioteràpia a Amancio Ortega

Havia de ser el dia de la presentació de l’activitat 12 hores d’esport Vall Banc contra el càncer que se celebrarà el dissabte 10 de juny a l’Estadi Comunal, però durant la compareixença, a Josep Saravia se li va mig escapar que li havia escrit una carta a Amancio Ortega. Sí, el senyor Zara. Resulta que l’empresari gallec ha fet donacions milionàries a Espanya relacionades amb la lluita contra el càncer i el president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), com aquell qui res, li ha demanat un donatiu per una màquina de radioteràpia. «Hem parlat amb el ministre [Marfany], l’hospital i el SASS i hi ha la intenció de tirar endavant el projecte per comprar un aparell. Tenim el compromís verbal del Govern, el problema és que costa un milió d’euros i per això hem de buscar altres alternatives».



Saravia defensa que baixar a Barcelona per tractar-se no és tan eficaç. A més, sosté que «creiem que hi ha moltes més persones que necessiten radioteràpia» de les que consten. Més o menys es calculen entre 80 i 100 viatges al mes a la Ciutat Comtal per sotmetre’s al tractament. Gent que s’aixeca de matinada i perd tot el dia per menys de mitja hora de sessió. Cal una màquina com a mínim que, segons Saravia, «ajudaria a tractar alguns tipus de càncer».

27entitats implicades / Sobre les 12 hores d’esport, Saravia va recordar que l’associació treballa en dues vessants: una d’ajudar els afectats i l’altra de divulgar la malaltia, com en aquesta jornada, on l’objectiu de l’Assandca no és el de recaptar fons sinó «trencar la imatge del càncer» i acabar amb els «tabús» socials que ha generat.



27 entitats del país, principalment esportives, estan implicades en les 12 hores. Cadascuna, oferint activitats que la promocionin. Des de la Federació de Futbol a la d’Escacs, bàsquet, karate... Tot això acompanyat per una paellada al migdia i una sèrie de concerts a la tarda per cloure la festa. El cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va aprofitar per fer una crida a la ciutadania per participar-hi. El representant de Vall Banc, Sergi Pallerola, va reforçar les paraules recordant que aquesta malaltia, «molt o poc ens afecta a tots» ja sigui a través d’un amic o un familiar. El càncer conviu amb l’ésser humà i com diu Saravia, «no podem acabar amb ell, però sí plantar-li cara».