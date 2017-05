Sandro Rosell és detingut per blanquejar 15 milions al Principat

El 'cas Rimet' va esclatar ahir després d’uns quants anys de sospites, acusacions, cap prova concloent i, per tant, cap arrestat. La Guàrdia Civil de Catalunya i la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera espanyola, amb la col·laboració de la Policia andorrana, van anunciar ahir, sense citar noms, que es va procedir a la detenció de cinc persones per un presumpte blanqueig de 15 milions d’euros de comissions il·lícites pels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol cedits a una societat amb seu a Catar i ocultar-los al Principat per al seu blanqueig.



La notícia va escampar-se com la pólvora, com també els noms i cognoms dels implicats. Al capdavant d’aquest frau hi ha l’expresident de l’FC Barcelona Sandro Rosell, la seva esposa, Marta Pineda i tres suposats testaferros: l’andorrà Joan Besolí –exconseller de Finances del Comú de Sant Julià de Lòria–, que a través de la seva gestoria Comptages SL feia els suposats moviments econòmics d’entrada dels diners; un veí d’Alàs, Andreu Ramos, i l’empresari d’origen libanès Shahe Ohannessian.



L’acusació és per blanqueig de capitals i organització criminal i ahir mateix es va procedir a registrar nou domicilis i oficines vinculades als detinguts a Barcelona, la Seu, Corsà (Girona) i Andorra per trobar el màxim de documentació que es pugui vincular a l’afer Rimet, tant en paper com en tots els aparells electrònics i tecnològics que hi havien. L’operació, sota secret de sumari i que deriva d’una querella presentada per la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola després d’un any d’investigacions, la dirigeix la titular del jutjat d’instrucció número 3 d’aquest tribunal, davant el qual està previst que els detinguts declarin demà.

Dades dels comptes a Andorra / La trama formava part, presumptament, d’un entremat d’empreses radicades en paradisos fiscals, entre elles una societat amb seu a Catar, que els permetia introduir els beneficis il·lícits dins els sistema financer legal, segons fons de l’agència EFE. Els investigadors sospiten que Rosell va ocultar part dels guanys obtinguts a Andorra i, de fet, s’ha facilitat a l’Audència dades sobre els comptes que l’expresident del Barça tenia al Principat a través de les comissions rogatòries expedides per la jutgessa instructora.



L’únic que no ha estat encara detingut ha estat Ricardo Teixeira, expresident de la Confederació Brasilera de Futbol i resident al Principat entre el 2012 i el 2013, que també està sent investigat però del qual no hi han indicis de culpabilitat, malgrat que fa uns anys es va trobar una carta al registre de les oficines del seu soci antic que ambdós tenien quan l’expresident del Barça era executiu de Nike, que tenia els drets de l’uniforme de la selecció canarinha.



En aquell escrit, el remitent feia referència a la possible participació de Teixeira a una empresa oberta per Rosell al país sud-americà sota el nom de Brasil 100% Marketing, per organitzar els partits amistosos de la selecció brasilera.



Rosell també està pendent del judici a l’Audiència Nacional juntament amb el davanter del Barça Neymar, els seus pares i l’actual president del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, per presumpta estafa impròpia i corrupció al fitxatge del davanter, per la qual cosa se’ls ha imposat una fiança de 3,4 milions d’euros. Els interrogants que generaven els negocis de Rosell al Brasil li van donar uns nombrosos maldecaps fins i tot abans d’accedir a la presidència del Barça. Durant la carrera electoral, a l’estiu del 2010 –dates en les quals va venir a Andorra a fer campanya–, fins i tot es va veure obligat a fer declaracions: «Mai he estat ni estic encausat. És més, mai he anat a un jutjat. Ho explicaré per última vegada: jo tinc al Brasil una empresa [Ailanto Marketing Ltda] que va fer un contracte amb el Govern de Brasília i aquest va cometre unes irregularitats per les quals m’han fet un requeriment informatiu».



Llavors va guanyar els comicis amb un 61,35% de vots a favor. Gairebé set anys més tard és detingut i segons l’agència Europa Press té un compte a Andorra «que està perfectament regularitzat». El lletrat va insistir a dir ahir que Rosell «no té res a amagar» i va assegurar que «ell té moltes ganes de donar explicacions perquè les operacions que ha fet són absolutament legals».