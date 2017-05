SDP reclama a Bonet que justifiqui 15.000 euros en despeses

Fins a 14.864,49 euros sense justificar degudament. Aquesta és la xifra que resulta de la suma de diverses despeses realitzades per la consellera independent, Sílvia Bonet, i carregades al compte de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), que la formació alerta que no estan acompanyades de les factures que les haurien de suportar. Concretament, indiquen que hi ha 5.365,49 euros en viatges i dietes que necessiten «justificacions documentals» i 9.499 euros que «sembla que corresponen a un assessorament encomanat» a un bufet d’advocats català sobre un «projecte de llei d’infermeria» que no es va tirar endavant i que no comptava amb «l’acord previ» de la formació. Segons va declarar el conseller progressista, Víctor Naudi, es tracta d’un assessorament «que jo desconeixia». A aquests gairebé 15.000 euros se li sumen també costos per un valor de 880 euros en material d’oficina dels quals es disposa dels albarans però no de les factures, segons Naudi. El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va assegurar que «no s’està acusant ningú, només es demanen explicacions i informació d’uns pagaments no justificats».Els progressistes van informar ahir en roda de premsa que la setmana passada van entregar el llistat amb tots els pagaments que requereixen de documentació tant a la consellera com al síndic general per tal que quedés constància «d’una sèrie d’irregularitats». En paraules del conseller d’SDP, «em sento traït i enganyat i amb l’obligació moral i ètica d’informar al síndic».La formació va concedir a Bonet una setmana per recopilar les factures que manquen, un període que finalitza avui. I és que, tal com va explicar Naudi, ja a l’equador de la legislatura se li va demanar aquesta documentació a Bonet i «ja hi va haver un cert retard». En aquest sentit, l’exconsellera d’SDP en una compareixença davant dels mitjans prèvia a les declaracions d’SDP va assegurar que ahir a la tarda va entregar un «dossier al síndic amb totes les justificacions dels llocs on he anat» amb la voluntat de ser «transparent». Sobre aquesta qüestió, Naudi va considerar que «aquest no és el canal que cal seguir», ja que «és a mi a qui ha d’entregar aquesta documentació com a responsable de la formació al Consell General».A la carta que el conseller general va entregar tant al síndic com a la parlamentària, s’exposa que des d’SDP es té la intenció de presentar una revisió de les despeses dutes a terme en els dos primers anys de legislatura. Durant aquest procés de revisió «hem trobat una sèrie de pagaments que s’han dut a terme però que no van suportats per les necessàries justificacions documentals, ja siguin factures o rebuts signats pels destinataris de pagaments». I afegeixen que «també manca, en alguns d’aquests pagaments, la informació indispensable –dates concretes de viatges i desplaçaments i la seva directa relació amb activitats concretes (reunions, comissions, etc.)– que permeti situar la despesa en el marc estricte del desenvolupament de l’activitat parlamentària». Per tot, requereixen la documentació que falta per poder auditar els comptes i entregar-los a Sindicatura perquè posteriorment siguin revisats pel Tribunal de Comptes.En els documents entregats es detallen fins a 14 pagaments amb diners públics sense les factures corresponents. Un dels que més «sorprèn», tal com va emfatitzar Naudi, és una factura «atípica» d’una estada a un hotel l’agost del 2016 per un import de 163,24 euros ja que «és una data fora de període de sessions (vacances) i no hi ha cap justificació de l’activitat parlamentària que li pogués donar suport». També destaquen dues factures d’un hotel per un cost de 196,02 euros i 176,22 euros respectivament, ja que les dues tenen «indicació d’habitació ocupada per dos adults» i, a més, «no hi ha explicació que justifiqui l’activitat parlamentària que motiva el desplaçament (l’acte i les dates) i que pugui suportar el pagament». Així mateix, el parlamentari també va exposar que hi ha dues estades a dos hotels diferents per 532,80 euros i 117,10 euros respectivament que tenen un «import molt similar» en el primer cas i «idèntic» en el segon a un pagament efectuat pel Consell General en el mateix període. Un fet, va comentar Naudi, en el qual «podria haver-hi duplicitats».A aquests pagaments s’hi sumen d’altres com ara un per valor de 327,78 euros en data d’octubre del 2015 que fa referència a un viatge i estada a València sense «cap referència o explicació que justifiquin l’activitat parlamentària (l’acte i el programa) que doni suport als pagaments». El mateix desplaçament es repeteix el novembre del 2016 a la mateixa destinació per un import de 289 euros. El mateix mes consta un pagament de 1.105 euros en concepte de «dietes Montenegro» que tampoc està justificat. Els mesos d’abril i octubre també hi ha dos reitegraments en efectiu per un valor de 600 i de 400 euros respectivament dels quans únicament se’n justifiquen 300.Un altre cost sense la informació necessària data del juny del 2016, per un import de 150 euros que correspon «sembla» a «un enregistrament encomanat en relació a la Carta Social Europea. L’octubre del mateix any es gasta 409,66 euros en un concepte que es desconeix i el mes següent 483,67 euros sense cap justificació d’activitat parlamentària. Finalment, consten 65 euros de dietes a Barcelona i 650 euros sota el mateix concepte a Madrid i París sense constància de cap acte en les esmentades ciutats.Amb tot, Bartumeu i Naudi van afirmar que «estem en un període de regularització» i confien que presentarà la documentació que manca i que «podrem tancar aquesta qüestió amb normalitat».Per la seva banda, la consellera independent es va mostrar sorpresa de «l’enrenou» que s’ha generat amb la seva marxa del partit. «No entenc a què ve, és bastant increïble», va confessar. Per primera vegada des que va deixar la formació, Bonet va comparèixer en roda de premsa per explicar la seva versió dels fets i per assegurar que és mentida que segueix en política per qüestions econòmiques, tal com el president d’SDP va insinuar la setmana passada. «Problemes econòmics no, però tots treballem per pagar les nostres factures», va apuntar.Amb tot, la parlamentària va deixar clar que renunciarà a la dedicació exclusiva si la seva actuació «genera cap tipus d’ombra» però que «no plegaré, al menys no per aquests motius» perquè «vull acabar la feina que tinc encomanada».

- Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ha presentat fins a 58 esmenes al projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, de les quals només 11 tenen caràcter purament polític. La resta, va informar el president d’SDP, Jaume Bartumeu, «són formals».

- En aquest sentit, el president progressista va qualificar de «lamentable» i «llastimós» que Govern «falti el respecte al Consell General i a la ciutadania» presentant un text «tant mal engiponat». Al seu entendre, es tracta d’una «demostració evident» que l’Executiu «fa la feina a cops de peu».

- Pel que fa a les 11 esmenes «pròpiament parlamentàries», Bartumeu va destacar que n’hi ha una que vol eliminar el redactat que destaca que els subjectes obligats «han de valorar» la transmissió d’una operació sospitosa, ja que des d’SDP entenen que això pot comportar «una vegada més inseguretat jurídica». Per això, proposen que digui que «han de trametre una declaració sospitosa» a la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand).