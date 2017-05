Martí confia en la joventut per superar el nombre de medalles

Dilluns s’inicien els Jocs dels Petits Estats de San Marino. El Govern va voler demostrar el suport cap als esportistes i entrenadors que hi prendran part i ahir va realitzar una recepció oficial a la delegació per tal de donar ànims. I també per inspirar-los per a que portin al Principat el màxim nombre de medalles.



Bona part dels que la setmana vinent estaran a San Marino no van faltar a la cita. El cap de Govern, Toni Martí, els va voler saludar personalment i en els parlaments la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va indicar que aquests Jocs són «bona ocasió per mesurar-se amb atletes considerats del nostre nivell», perquè la realitat dels països participants és força similar. Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), remarcava que els esportistes sumen «moltes hores d’esforç, dedicació, entrega i treball en vistes a la competició». Els anima a aconseguir com a mínim «15 medalles, quatre més que a l’última vegada, és una fita que m’agradaria assolir». Els remarcava que «no podeu prometre medalles, però segur que competireu per aconseguir-les i deixar ben alta la bandera d’Andorra. Sabeu que teniu al darrere un país». Per arribar a xifres destacades de metalls a la delegació «hi ha gent jove, que tenen un futur. En atletisme esperem aconseguir més medalles» que fa dos anys.



El banderer a la cerimònia d’inauguració és Geni da Silva. El jugador de vòlei platja subratlla que «em fa il·lusió ser el banderer perquè he representat el país des del 1995 i estic molt orgullós de poder portar la bandera». Suma un bon nombre de metalls als Jocs amb diferents parelles. Aquest cop repeteix amb Xavi Folguera, amb el que «anem a intentar penjar-nos una medalla. Almenys volem competir bé». A San Marino hi participen 49 esportistes andorrans. Només queda per definir-se l’equip de bàsquet, dels quals s’han de descartar encara cinc jugadors per conformar una convocatòria de 12 membres.