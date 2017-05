Continua la recerca de la dona de 73 anys perduda al coll de la Gallina

Un ampli dispositiu coordinat pels bombers d'Andorra busca, des d'aquest dimarts a la tarda, una dona de 73 anys de Santa Coloma que es va perdre per la zona del coll de la Gallina mentre buscava bolets. L'avís el van rebre els Mossos d'Esquadra poc abans de les 7 de la tarda, per part del marit, amb qui havia acudit a la zona però havien fet recorreguts diferents. A banda d'una trentena de bombers, hi participen agents de la policia, dels banders, de Protecció Civil, de la Creu Roja i també els bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, amb l'ajuda de gossos de rastreig i de dos helicòpters. Aquest dimecres s'han afegit a la recerca nombrosos voluntaris, veïns i coneixedors de la zona, que continuen fent batudes per l'indret, una zona boscosa molt tancada, i mica en mica es va ampliant el radi de cerca. Segons els seus familiars, la dona gaudia d'un bon estat de salut, coneixia la zona i era experimentada en la muntanya.