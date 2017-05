Notícia La Vansa i Tuixent viu de nou la la Festa i Fira de les Trementinaires Hi ha programats una trentena d’actes, centrats en la cultura popular Una paradeta a la Festa de les Trementinaires.

La Festa i Fira de les Trementinaires arriba aquest cap de setmana a la vall de la Vansa i Tuixent amb un programa que comprèn una trentena d’actes, entre itineraris de natura, tallers, visites guiades, presentacions literàries, exposicions, xerrades, concerts i danses populars, sense oblidar la fira d’herbes remeieres i productes naturals, que omplirà tota la jornada de diumenge. Amb aquesta celebració es vol recordar les dones de la vall de la Vansa i Tuixent que recollien herbes guaridores i elaboraven remeis tradicionals i els anaven a vendre arreu de Catalunya.

En l’edició d’aquest any tindran un especial protagonisme els boscos madurs de muntanya i els seus valors terapèutics, amb una xerrada del consultor ambiental Josep Maria Mallarach i un bany de bosc als pins vells de l’Arp, que serà conduït per la psicòloga Lídia Nosàs. Una altra de les novetats és que s’amplien de dos a quatre els itineraris botànics i naturalistes.

S’han programat tallers d’ungüent bronquial de trementina, dels principis actius dels oleats i de formatge fresc amb quall vegetal, a més dels tallers de danses i cançons tradicionals del Pirineu. La música hi serà present amb Pep Lizandra, l’Orquestrina Trama i Torb Grup de Vent de Muntanya.

Una de les novetats més esperades és l’exposició que Anxo Baranga, artista gallec establert a Catalunya, ha dedicat a les trementinaires. Pel que fa a les novetats literàries, es presentarà la Guia del Jardí Botànic de les Trementinaires i el llibre Plantes remeieres de camps, vinyes i marges, de Pilar López Serra i Francesc Caralt. El teatre també tindrà cabuda a la festa, amb l’espectacle infantil La paradeta de contes, de TAT Teatre.