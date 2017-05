Notícia Informe favorable a les millores al sector de la Peülla de Baqueira L’empresa preveu desenvolupar aquestes actuacions en tres etapes de 6 anys L’àrea de la Peülla-Montanyó-Rialba a Baqueira Beret.

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Alt Pirineu ha emès un informe favorable a la modificació del Pla especial urbanístic de l’àrea esquiable Peülla-Montanyó-Rialba, que impulsa Baqueira Beret i tramita l’Ajuntament d’Alt Àneu. El canvi preveu la reducció de l’àmbit de la Peülla, la incorporació de nous usos vinculats a l’atenció als visitants del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’adequació de serveis i aparcaments, i el replantejament de la xarxa de telecadires per millorar la connexió de la zona amb la resta del domini esquiable.

L’emissió d’aquest informe dona llum verd per continuar amb la tramitació de la modificació del Pla especial, que fins ara es trobava aturada. L’empresa preveu desenvolupar aquestes actuacions en tres etapes de sis anys de durada cadascuna, amb una inversió global estimada de 22,85 milions d’euros.

Una vegada es dugui a terme l’avaluació ambiental, l’Ajuntament d’Alt Àneu podrà aprovar provisionalment el canvi, que haurà de passar de nou per la Comissió territorial per al seu vistiplau definitiu. Mitjançant aquesta modificació, la superfície de tot el Pla especial urbanístic es redueix un 5%, passant de 732,18 hectàrees a 693,20. Com a conseqüència, l’àrea de la Peülla en concret passa d’abastar 325,88 ha a 232,27.

Dins de l’àrea de la Peülla actualment es poden trobar dos telecadires amb les seves corresponents pistes; dos aparcaments; un nucli de restauració i serveis al Port de la Bonaigua que es va ampliar recentment, i un petit edifici per a la venda de forfaits i serveis al Clot Gran. També es va construir una bassa d’acumulació d’aigua per donar servei a la xarxa de producció de neu artificial. Ara es volen potenciar dues àrees de serveis: nucli del Clot Gran i nucli del Cap del Port. Al Nucli del Clot Gran, al sud-est de l’àmbit, s’hi concentraran bona part de les instal·lacions i també s’hi podran situar serveis d’informació i atenció als visitants del Parc Nacional d’Aigüestortes. Es consolidarà una xarxa de quatre remuntadors i pistes, amb una nova zona de debutants, i s’habilitarà un nou aparcament amb accés des de la C-28. Al nucli del Cap del Port, a l’extrem nord-oest, s’hi habilitaran dues àrees d’aparcament i s’hi construiran tres remuntadors que connectaran amb el nucli del Clot Gran i, per tant, amb la resta del domini esquiable de Baqueira Beret.