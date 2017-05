Notícia Més seguretat a la Festa de la Joventut d’Andorra la Vella El comú vol evitar males pràctiques i el consum d’alcohol El cap del Servei de Política Lingüística, Joan Sans; el cònsol menor de la capital, Marc Pons; la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino; i el DJ 'Germi', Germán Ruiz, durant la presentació de la 13a edició de la Festa de l Autor/a: ANA / C. B.

Els propers 2 i 3 de juny se celebrarà al Parc Central la 13a Festa de la Joventut d’Andorra la Vella. El Servei de Joventut d’Andorra la Vella i les diferents entitats col·laboradores pretenen convertir la celebració en un punt de trobada dels joves del país i dels professionals que treballen amb ells. Al llarg dels dos dies s’oferiran diverses activitats gratuïtes amb caràcter esportiu, cultural, lúdic i musical, com ara el campionat de vòlei 3x3 o les batalles de rap, en les quals aquest any s’intentarà potenciar el català.



En edicions anteriors, l’afluència a la festa ha estat d’uns 3.000 participants al llarg de les activitats dels dos dies. La celebració va dirigida als joves d’entre 12 i 30 anys, centrant-se prioritàriament en els preadolescents i adolescents. En l’organització hi participen 11 empreses, 13 grups juvenils i 120 joves i el pressupost està al voltant dels 14.000 euros.

El cònsol menor de la capital, Marc Pons, va ressaltar ahir el caràcter saludable i sostenible de la festa, amb zero permissivitat al botellón i sense venda d’alcohol. «No volem fer la competència al sector privat. Les discoteques són per un altre públic i l’alcohol és per a un altre lloc i en un altre edat on s’ha de consumir», va destacar Pons.



Missatge tranquil·litzador / Per tal d’evitar les males pràctiques i el consum d’alcohol, aquest any es doblarà el nombre d’efectius de seguretat privada. La directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Barfino, va assegurar que aquesta és una de les festes populars més segures: «Volem transmetre un missatge tranquil·litzador als pares. Creiem que una trobada de lleure pels joves és important i aquesta és una oportunitat perquè els joves gaudeixin d’una festa de manera segura», informa l’ANA.



Els concerts nocturns finalitzaran a la una de la matinada i haurà un carril habilitat a l’avinguda Tarragona per a la recollida dels joves per part dels pares.