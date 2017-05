El Govern respondrà al recurs de Viladomat la setmana que ve

El Govern donarà una resposta al recurs administratiu interposat per la família Viladomat al llarg «de la setmana que ve, i com a molt tard, d’aquí dos», segons va informar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca.



Cinca també va especificar que l’Executiu es remetrà als arguments que ja ha donat la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) en relació a dit recurs. I és que segons va reiterar el ministre, la CTU «ja va dir que el projecte [de la plataforma de Soldeu] reunia tots els requisits per ser declarat d’interès nacional, i és el que transmetrem nosaltres amb la resposta».



Així mateix, Cinca va recordar que la petició d’interès nacional la va fer el Comú de Canillo i que el Govern «l’únic que va fer va ser analitzar la proposta i decidir s’hi es podia denominar com a tal o no». En aquest sentit, el ministre va reiterar que l’Executiu no destinarà cap partida pressupostària al projecte i que la llei no especifica en cap cas que un projecte privat no pugui ser qualificat d’interès nacional. «La legislació només parla de infraestructura, aquesta sí que ha de tenir una sèrie de característiques», va afegir Cinca.

Consolidació / Tanmateix, el ministre va destacar que la plataforma de Soldeu es construirà per poder adequar la pista a les necessitats «que requereix un esdeveniment com les finals de la Copa del Món d’esquí. I és que la voluntat és acollir aquest acte més d’un cop i a llarg termini».

La plataforma / La plataforma de Soldeu substituirà el pont que hi ha actualment i que serveix per unir la pista amb l’edifici del telecabina. Sota la zona esquiable es construirà un aparcament que prestarà funcions logístiques, que comptarà amb 468 places. La plataforma tindrà 11.350 m2, l’aparcament 6.200 m2 i hi haurà una rampa d’accés de 850 m2.



Durant la Copa del Món també hi haurà tot un sistema de telecomunicacions per poder oferir les millors imatges de l’arribada i una grada àmplia per als assistents, així com una zona de premsa i espai per als organitzadors.