Notícia Bonet se sent «injustament culpada» per SDP La consellera assegura que tots els pagaments estan acreditats La consellera independent, Sílvia Bonet. Autor/a: EMILIO PRENAS

La consellera independent, Sílvia Bonet, va assegurar ahir que tots els pagaments fets amb el compte de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) que requerien de documentació que els acredités ja estan degudament justificats. A tal efecte, Bonet va presentar dimarts a la tarda al síndic general, Vicenç Mateu, i ahir al migdia al seu excompany de formació, Víctor Naudi, un dossier amb les factures que mancaven. Segons la parlamentària, «no vaig poder fer el tancament per falta de temps» però «tot està absolutament justificat, pas per pas». En aquest sentit, va confessar sentir-se «injustament culpada» pel partit en el qual estava afiliada fins fa poc.



Concretament, l’exparlamentària progressista va donar explicacions sobre aquells pagaments més polèmics sense justificar. En primer lloc, va respondre sobre els gairebé 10.000 euros gastats en treballs d’assessoraments contractats en un bufet d’advocats de Barcelona que Víctor Naudi va assegurar que desconeixia. Segons va argumentar, la formació es va reunir amb el Col·legi d’Infermers per parlar sobre la possibilitat de presentar un projecte de llei referent al sector «i vam decidir que era pertinent tirar-lo endavant». Tot i reconèixer que al grup «no els feia gràcia» perquè el servei «era un pèl car» va assegurar que «ningú em va prohibir fer-ho i el vaig encarregar». A més, va deixar clar que «tenia el suport d’un tercer conseller», necessari perquè SDP pogués entrar el projecte.



Pel que fa al pagament de 163,24 euros per una estada a un hotel fora de període de sessions, Bonet va exposar que «va ser un error». La consellera va admetre que va tenir un problema amb la seva targeta i va utilitzar la del partit. Els diners, però, «ja estan degudament compensats», va deixar clar. Sobre les possibles factures duplicades, la fins fa poc número dos d’SDP al Consell General va assegurar que «són pagaments que primer fa el Consell General i després es compensen» i que, per tant, «ja estan regularitzats». També ho estan, va insistir, els reintegraments en efectiu que constaven en el llistat.



Finalment, les dues factures en un mateix hotel per 196,02 euros i 176,22 euros ocupades «per dos adults», es deuen a «un error de l’hotel». Tal com va apuntar la consellera, «vaig demanar una habitació doble perquè era més econòmica que una individual i incloïa esmorzar, però no perquè hi anés acompanyada».



Intercanvi d’acusacions / Des de l’anunci de la marxa d’SDP de Sílvia Bonet que les acusacions entre les dues parts han anat creixent. Ahir, després de deixar clar que s’ha sentit «atacada» tant per Naudi com pel president d’SDP, Jaume Bartumeu, la consellera independent va afirmar que «també hi ha factures que jo vull que se’m justifiquin». En aquest sentit, va subjectar que Víctor Naudi «va fer talons per valors de 500 i 1.000 euros que jo desconec perquè eren».



Preguntat per aquestes acusacions, el parlamentari progressista va indicar que «tots els talons que s’han fet són per motius polítics». I que «ella no en té constància perquè no tinc l’obligació de justificar-li». «El cap de llista sóc jo i per tant sóc el responsable de reunir la documentació i portar-la a auditar». En relació a aquesta qüestió, el parlamentari va dir que encara no ha tingut temps d’analitzar la documentació facilitada per Bonet però que, en tot cas, «la portarem a auditar i si hi ha alguna cosa que no s’ha pogut justificar en farem esment i ho presentarem a Sindicatura». També va lamentar que «les justificacions arriben tard» i que s’hagin entregat abans al síndic que a ell.



Sobre aquest fet, l’excompanya política de Naudi va justificar que va entregar primer la informació al síndic perquè era coneixedora que el progressista li havia entregat una carta amb el llistat de pagaments que requerien d’informació. També va ser molt consistent en remarcar que «és cert que se’m va demanar a finals d’any informació per tancar els comptes però mai se’m va exigir cap data». Sílvia Bonet va reiterar, com ja va dir en roda de premsa el passat dimarts, que «no entén que se l’estigui culpant de tot» i que espera que amb els documents entregats al situació es tanqui. «Entenc que puguin estar molestos però jo no vaig dir mai que ja estaven tots els comptes correctes perquè necessitava temps per acabar-ho», va concloure.