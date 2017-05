Notícia La segona vida dels residus El Principat acollirà l’1 de juny la primera Jornada Internacional d’Economia Circular

«Tot el que utilitzem ha de tenir una segona vida». Aquesta és la definició d’economia circular que va fer el director de Medi Ambient, Marc Rossell, per explicar sobre quins temes es debatran en la primera Jornada Internacional d’Economia Circular d’Andorra. Rossell també va indicar que la premissa d’aquest sistema és fer un ús responsable de les matèries primeres aplicant la regla de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. D’aquesta manera es vol evitar que s’esgotin definitivament recursos preuats com ara el coure.



L’esdeveniment, organitzat per l’associació de Gestors de Residus d’Andorra (Agreda), conjuntament amb el gremi de Restauració de Catalunya i amb la col·laboració d’Andbank, se celebrarà el proper dia 1 de juny i comptarà amb la participació de ponents francesos i catalans de renom. L’objectiu de la jornada és aportar noves solucions als agremiats de residus del país per prevenir la seva generació i per reutilitzar-los. El gremi de Restauració de Catalunya ja ha realitzat jornades com aquesta en diverses ocasions, però és la primera vegada que s’ha externalitzar. S’ha escollit Andorra per les bones relacions que hi ha amb el gremi del país.



En aquest sentit, Rossell va destacar els «esforços a nivells de residus» que ha fet el Principat per millorar la seva gestió. Amb tot, va recordar que «som força dependents perquè no els podem tractar aquí». Així, va indicar que entre el 65 i el 70% dels residus que es generen al país s’exporten, majoritàriament a Catalunya, perquè es reciclin seguint el concepte d’economia circular.



Turisme sostenible



L’acte tindrà lloc a l’Hotel Cèntric Atiram i acollirà diverses ponències des de dos quarts de nou del matí fins a dos quarts de tres de la tarda. D’entre totes, destaca la que tindrà lloc a dos quarts d’una dedicada al turisme sostenible i que oferirà el director del Programa de Desenvolupament Sostenible en el Turisme, Dirk Glaesser. La gran quantitat de turistes que reb el Principat provoca que es generin força residus. «Hem de fer que el turisme que tenim sigui sostenible i que generi la menor quantitat de residus possibles», va indicar el president d’Agreda, Miquel Àngel Armengol.