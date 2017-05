Notícia Nou projectes escollits per MoraBanc i ShipB Amb el programa, MoraBanc vol donar suport al teixit d’emprenedoria del país La seu central de Morabanc. Autor/a: ANA/D.R.

MoraBanc i Ship2B han seleccionat els nou projectes que entraran a la primera fase LAB Impact Andorra, el seu programa de suport a emprenedors. La primera fase consisteix en un acompanyament estratègic i mentoring semipresencial per part de Ship2B amb l’objectiu de millorar la proposta de valor econòmic i social de les diferents candidatures. Totes les propostes són d’emprenedors del país i, per sectors, dues estan relacionades amb el turisme. Els altres projectes pertanyen als camps immobiliari, de l’esquí, la salut, l’esport, el comerç, els serveis i l’ocupació.



Després, els tres o quatre projectes amb més potencial passaran a una segona etapa en què participaran en un taller presencial amb experts i mentors per consolidar la proposta definitiva i elaborar el pla d’acció. Finalment, una de les propostes serà seleccionada per fer quatre mesos d’acompanyament a Barcelona, on aprofitar tots els recursos i la xarxa de coneixement i contactes de Ship2B.



Amb el programa, MoraBanc vol donar suport al teixit d’emprenedoria del país, i especialment als projectes que puguin tenir un impacte social.