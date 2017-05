Desestimat el recurs de Raiffeisen per JC Flowers

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha desestimat el recurs d’apel·lació que la cooperativa Raiffeisen.ad va presentar el 12 de gener contra el procés d’adjudicació de Vall Banc a JC Flowers, després que el Tribunal de Batlles rebutgés la demanda. El TSJ considera que el mètode emprat per l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) és el clàssic en totes les reestructuracions bancàries i que la relació entre l’AREB i Key Capital Partners era de naturalesa contractual i no suposava una delegació de funcions.



En conseqüència, el tribunal considera que el document que va redactar l’entitat privada no era un acte administratiu i, per tant, no estava sotmès al control de la jurisdicció administrativa, segons informa l’ANA.



En el seu escrit d’apel·lació, Raiffeisen.ad considerava que l’AREB havia delegat les funcions a l’empresa Key Capital Partners, i que això només es podia fer mitjançant un acte exprés i la seva preceptiva publicació al BOPA, per la qual cosa sol·licitava l’anul·lació del document que va elaborar Key Capital sobre el procés de venda de Vall Banc, que considerava un acte administratiu i un plec de bases.



En canvi, el TSJ ha sentenciat que la relació entre l'AREB i Key Capital era de naturalesa contractual i no suposava la delegació de funcions, sinó que la relació tenia per objecte l'assessorament, de manera que no es tracta d'un acte administratiu i, per tant, no està sotmès al control de la jurisdicció administrativa. A més, el TS diu que el document no s'havia de publicar ja que per preservar l'interès públic s'exigeix la confidencialitat.