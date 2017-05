La defensa de Besolí confia en què tot quedarà en «un ensurt»

L’expresident del Barça Sandro Rosell i els seus presumptes testaferros, l’empresari libanès Shahe Ohannessian, l’exconseller de finances del Comú de Sant Julià, Joan Besolí, i el seu cunyat i veí d’Alàs, Andreu Ramos, van ser conduïts ahir a les quatre de la tarda per la Guàrdia Civil a Madrid, on avui declaren davant la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela pel presumpte delicte de blanqueig de capitals.



Dos dies després de la detenció, fonts properes a aquest rotatiu asseguren que l’escorcoll que es va realitzar dimarts a Comptages –la gestoria de l’expolític andorrà que presumptament va rebre els diners– no va ser una gran font d’informació per a la investigació. De fet, se’n va obtenir poca cosa. Pocs documents. Res interessant, principalment perquè fa tres anys que la causa està oberta i fins aquesta setmana no s’havia requerit cap tipus d’informació.



La defensa de Besolí, però, va semblar mesurar les seves paraules en ser qüestionada per la situació: «Tot està sota secret de sumari però sota el benefici de la presumpció d’innocència. Creiem que [Besolí] quedarà en llibertat i que tot quedarà en un ensurt. Com a gestor, l’únic que va fer va ser trametre una alta de residència passiva [la de Ricardo Teixeira] i les autoritats ja ho sabien des de feia tres anys quan es va obrir la causa».



Avui tindrem moltes més respostes. Els interrogatoris comencen a les nou del matí. El tema: el presumpte blanqueig de 15 milions d’euros procedents de comissions il·lícites pels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol cedits a una societat amb seu a Catar i ocultats al Principat per al seu blanqueig. Els quatre detinguts van passar la nit de dimarts a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de les Corts de Barcelona, a diferència de la dona de Rosell, Marta Pineda, que també va ser detinguda al matí però que arribada la nit va ser deixada en llibertat amb càrrecs.



S’aixeca el secret de sumari / En el marc de l’operació, el mateix dimarts, la Guàrdia Civil de Catalunya va registrar el domicili de Rosell i la seva dona al barri de les Corts de Barcelona, la segona residència a Corçà (Girona) i al domicili de Ramos a Alàs i a dos despatxos de Rosell a Barcelona. Deu hores maratonianes buscant proves. Això a Espanya. Però Andorra tampoc va lliurar-se dels registres perquè en el seu dia, l’expresident del Barça va utilitzar la gestoria de Besolí, Comptages SL, per fer entrar els diners al Principat. Fonts consultades per l’agència ACN preveuen que avui, arran de l’interrogatori, s’aixequi el secret del sumari imposat per la jutgessa Lamela i aleshores es coneguin tots els detalls d’aquesta operació, anomenada Rimet.



Les declaracions d’avui a l’Audiència Nacional es produiran unes 24 hores després de fer-les ahir a la caserna de la travessera de Gràcia davant la Guàrdia Civil catalana i la Policia espanyola, d’una manera més informal però assistits pels seus advocats. El lletrat que representa Rosell no va fer més que refermar les paraules de dimarts a Europa Press: «Es tracta d’uns diners aconseguits de manera lícita», «no hi ha hagut cap blanqueig de capitals», «cobrava una remuneració per les tasques que feia [a la seva societat de màrqueting esportiu] i tot el que ha fet és legal» o «no té res a amagar i està amb ganes d’explicar-se» van ser algunes de les frases que va regalar als mitjans de comunicació.



La confecció dels atestats, alhora / Paral·lelament a la compareixença, els agents encarregats de la investigació de l’afer Rimet estaven en plena confecció dels atestats policials que faran arribar a la magistrada abans de què iniciï l’interrogatori als quatre Rosell, Besolí, Ramos i Ohannessian. La dona de Rosell, malgrat tenir la llibertat condicional, també ha estat citada en concepte d’investigada davant la jutgessa, que una vegada finalitzat el judici decidirà sobre la situació dels quatre detinguts.

Cinca: «No podem dubtar d’un país per un individu»

Jordi Cinca no va ocultar que l’afer Rimet no és ni molt menys una bona propaganda per a Andorra. «No és una bona notícia, no afavoreix en res. Això és una evidència», va respondre, qüestionat ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Però també va defensar que una situació com aquesta, a qualsevol Govern se li escaparia de les mans: «No podem posar en dubte tot un país, el seu teixit empresarial i social, per un individu que incompleix la llei i utilitza les jurisdiccions per cometre un delicte. No es pot equiparar Andorra a les males pràctiques de persones concretes».



De fet, el ministre portaveu va fer èmfasi en què el Principat, «fa anys» que s’ha posat al dia en matèria fiscal. Ja no existeix el secret bancari i té d’altres actualitzacions de la llei que l’exoneren de l’etiqueta de paradís fiscal: «Des del 2010 s’han pres mesures directament encaminades a blindar els mecanismes econòmics perquè coses com aquesta siguin difícils de fer. Tenim convenis per la lluita contra el blanqueig de diners i el terrorisme, som un país transparent i tenim tipificat el delicte fiscal dins el codi penal. No podem canviar el passat, però sí capitalitzar el que hem fet en els darrers anys».



Dit això i remarcant que casos com aquest no fan bé ni a Andorra ni a cap altre país implicat – «el que passa és que vivim en un país petit i per tant és més vulnerable a qüestions com aquesta que Espanya o Brasil», on passen tantes coses que tot passa més desapercebut–, Cinca va apuntar que aquest afer no ha tret la son al Govern malgrat que darrera d’aquesta investigació hi ha l’FBI: «Estaríem preocupats si no haguéssim teixit els mecanismes de control per garantir la transparència en l’origen dels diners. Hem d’estar ben tranquils, no se’ns pot recriminar res. Si algú vol delinquir segurament ho farà, però només serà responsable ell».



Poc més sabia Cinca del cas, que tot i que ha comptat amb la participació de la Policia andorrana està sota secret de sumari i no en sap «més del que s’ha publicat als mitjans de comunicació».