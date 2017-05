La boletaire apareix sana

Un gran moviment de cossos especials de tots colors. Això és el que es respirava ahir al coll de la Gallina, a la parròquia de Sant Julià. La missió: trobar una dona, de 73 anys, que es va perdre el dia abans mentre buscava bolets. Els cos de bombers del Principat va liderar l’operació, en la qual també van participar els Bombers de la Generalitat, la Policia andorrana, els Mossos d’Esquadra, el cos de Banders, agents de circulació de les parròquies, Protecció Civil, així com voluntaris. En total, més d’un centenar de persones van treballar plegades per trobar la dona, veïna de Santa Coloma.



L’operació, finalment, va acabar amb èxit. Prop de les dues de la tarda la van localitzar sana i fora de perill a la zona d’Asnurri, en territori català, va precisar el ministre portaveu, Jordi Cinca.



L’alarma d’alerta la va donar el seu marit dimarts cap a les set de la tarda. Els dos van anar a buscar bolets al coll de la Gallina i es van separar. Llavors, van decidir quedar en un punt per trobar-se, però la seva muller no hi va aparèixer.



Per això, efectius de tots els cossos van unir els seus esforços per intentar localitzar-la. Van passar tota la nit i bona part del matí d’ahir fent operatius per trobar-la.

Al coll de la Gallina ahir es va instal·lar un envelat i diversos camions d’emergències des d’on es coordinava l’operatiu. Personal a peu i unitats de canines dels cossos especials rastrejàvem la muntanya, mentre que un helicòpter la sobrevolava. Els walkie-talkies anaven frenètics. «Quina zona heu rastrejat?», preguntava un agent per saber quina nova àrea podien inspeccionar. Mentrestant, un grup d’agents de Sant Julià tornaven visiblement esgotats de la muntanya. Tota aquesta coordinació va permetre el final feliç.



La dona va ser traslladada amb helicòpter a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fonts del centre mèdic van detallar que està fora de perill, però que té policontusions, és a dir, cops per tot el cos.



«Al final, tot ha estat un ensurt, però la millor notícia és que el resultat final ha estat positiu. Per tot, volem agrair la col·laboració de tots els implicats en la recerca», va manifestar ahir Cinca.