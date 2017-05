Notícia El Constitucional anul·la la sentència de Tinneman L’home va ser condemnat a un any de presó pel segrest de la seva filla La doctora Bruni, al Tribunal de Corts. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la sentència que condemnava Peter Tinneman, «en rebel·lia processal», a un any de presó condicional com a responsable penalment en concepte d’autor del delicte major de sostracció de menors. La condemna la va dictar el Tribunal de Corts el 27 d’abril del 2016, i el Tribunal Superior la va ratificar el 24 d’octubre del 2016. El Ministeri Fiscal va recórrer la sentència fins a l’última instància judicial i el Constitucional ha acceptat el recurs.



La condemna a Tinneman va ser per endur-se la seva filla menor d’edat a viure amb ell a Alemanya, el juliol del 2011, aprofitant una visita a la nena. La mare, la doctora Bruni, estava retinguda en presó preventiva arran d’una demanda d’extradició formulada per l’Estat alemany per un presumpte delicte de segrest parental. Els progenitors de la nena estaven en plena batalla legal per la custòdia i es van denunciar mútuament. El pare se la va endur del Centre d’Acolliment Infantil (CAI) –és a dir, que estava sota custòdia de l’Estat andorrà– i ja no la va tornar. Sis anys després, encara resideixen a Alemanya i la mare s’ha de conformar amb visites ocasionals.



El setembre del 2012, el Tribunal de Tiergarten (Berlín) va condemnar Tinneman per sostracció de menor a una multa. No va ser fins l’abril del 2016 que Tinneman va ser condemnat per segrest per la justícia andorrana. Amb tot, la Fiscalia mai hi va estar d’acord perquè va argumentar que l’home ja havia estat jutjat i condemnat per aquest delicte a Alemanya.

Finalment, el Constitucional, en data 15 de maig del 2017, li ha donat la raó. L’únic recurs que li queda a la defensa de Bruni és acudir al Tribunal de Drets Humans, a Estrasburg.