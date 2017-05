Notícia El pastisser Vives, Metayer i Riba, premis Àgora Cultural La Xarranca reclama uns vincles més estrets entre entitats i reivindica associacionisme i voluntariat Catherine Metayer, al centre, amb el Cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Josep Vives i Molins, «artista de la pastisseria», ensenyant i membre de la Xarranca; Jaume Riba, fotògraf, i Catherine Metayer, directora del Cor de Petits Cantors del Principat d’Andorra, han estat reconeguts amb els premis Àgora Cultural 2016 com a reconeixement per la seva tasca cultural. La cerimònia d’entrega dels guardons va tenir lloc ahir al vespre, Dia de la cultura a Andorra, al vestíbul del Consell General.



La presidència de la plataforma Àgora Cultural enguany recau en el Grup de creació la Xarranca, que a l’inici de l’acte va llegir el Manifest cultural 2017: «Volem contribuir, aportar, realitzar accions amb l’objectiu de fer conèixer més els artistes i creadors del país dins i fora de les fronteres, per obrir-nos a l’exterior, i afavorir les bones pràctiques en el camp artístic».



El col·lectiu artístic, a més, va reclamar «uns vincles més estrets entre nosaltres, en els que puguem col·laborar uns amb els altres» i va remarcar que «avui, més que mai, reivindiquem l’associacionisme i el voluntariat culturals».

Quant als premiats, Sergi Mas va fer la glossa de Vives (Barcelona, 1930), del qual en va dir que «ha mostrat la seva mestria i coneixements del seu art abastament, impulsant la idea de que un àpat s’acompanya de postres, sobretot si és dia de festa. Ell ha divulgat més que ningú els pastissos i els dolços catalans i andorrans, ací i arreu».



El discurs de presentació de Riba el va pronunciar Dúnia Ambatlle, que va destacar del fotògraf que «a través dels teus ulls, durant gairebé 30 anys, ens has ensenyat alhora qui érem, d’on veníem, però també ens saps ensenyar avui que vinguem d’on vinguem, tots hem somiat en el mateix bressol».



De la llista de mèrits de la directora Metayer se’n va encarregar Josep Dalleres.



L’acte del Dia de la cultura a Andorra va comptar amb la performance Empapa’t de cultura, a càrrec de l’artista Emma Regada; amb l’actuació musical del violoncel·lista Jordi Albelda, de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, i interpretació de cant coral amb el Cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra, que dirigeix Metayer.



Tampoc van faltar els parlaments institucionals amb les autoritats polítiques i culturals.